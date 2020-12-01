Bülent Ersoy kürklerini kabul etmeyen ÇYDD'yi vasiyetinden çıkardı!

Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde tüm kürklerini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacağını açıklamıştı. Ancak dün ÇYDD "Bu bağışın kabul edilmesi söz konusu değildir" dedi. Sürpriz gelişme üzerine GÜNAYDIN'ın ulaştığı Ersoy, şu açıklamayı yaptı: "Öncelikle söylemek isterim ki; her kesimin görüş ve ilkelerine saygı duyuyorum. Yalnız ben bu hediyemi, bu tarz spekülasyonlar oluşmadan önce yüreğimdeki samimi duygularımla kıymetli basın müntesibi muhterem arkadaşlarımla yapmış olduğum bir röportajım esnasında beyan etmiştim. Bu röportajın ardından muhterem dinleyicilerimden gelen bazı olumsuz yorumlar üzerine kendimi aklamak ve paklamak adına kimseyi ya da kurum ve kuruluşları kullanmak değildi niyetim.