Rihanna ve ASAP Rocky aşk mı yaşıyor? Rihanna yeni bir aşka yelken açtı! Arkadaşına aşık oldu!

Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna'nın yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor. Şarkıcının, arkadaşı ASAP Rocky ile bir süredir birlikte olduğu iddia edildi.
Geçtiğimiz aylarda iş insanı Hassan Jameel ile ilişkisini noktalayan şarkıcı Rihanna'ın yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.
People dergisinin iddiasına göre; Uzun süredir arkadaş olan Rihanna ve rapçi ASAP Rocky, aşk yaşıyor. İkili, son olarak New York'ta bir mekanda kahvaltı ederken görülmüştü. Çift, hakkında çıkan aşk iddiaları aslında ocak ayından beri konuşuluyordu.
Geçtiğimiz temmuz ayında Rihanna, kendi markası için ASAP Rocky ile birlikte çalışmıştı. O dönemlerde de söylentiler artmıştı. Fakat şarkıcı ve Rocky, iddialar hakkında konuşmamıştı. Ünlü yıldız, Hassan Jameel ile üç yıllık ilişkisini ocak ayında bitirmişti.
'YAKIŞIKLI'
Barbadoslu şarkıcı, bu süreçte bir dergiye verdiği röportajda ASAP Rocky ile ilgili düşüncelerini dile getirerek 'yakışıklı' demişti.