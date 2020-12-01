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ve aşk mı yaşıyor? Rihanna yeni bir aşka yelken açtı! Arkadaşına aşık oldu!

Bir süre önce Hassan Jameel'den ayrılan 'nın kalbini arkadaşına kaptırdığı iddia edildi. Rihanna'nın arkadaşı ile aşk yaşadığı gündeme geldi. Çifte yakın kaynakların People dergisine yaptığı açıklamaya göre uzun süredir arkadaş olan Rihanna ve , bir süredir aşk yaşıyor. Her ikisi de 32 yaşında olan Rihanna ile ASAP Rocky, son olarak 'ta ünlü bir mekanda kahvaltı ederken görüldü.

Giriş Tarihi: 1.12.2020 15:53 Son Güncelleme: 1.12.2020 16:00 ABONE OL
Rihanna ve ASAP Rocky aşk mı yaşıyor? Rihanna yeni bir aşka yelken açtı! Arkadaşına aşık oldu!

Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna'nın yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor. Şarkıcının, arkadaşı ASAP Rocky ile bir süredir birlikte olduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz aylarda iş insanı Hassan Jameel ile ilişkisini noktalayan şarkıcı Rihanna'ın yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.

People dergisinin iddiasına göre; Uzun süredir arkadaş olan Rihanna ve rapçi ASAP Rocky, aşk yaşıyor. İkili, son olarak New York'ta bir mekanda kahvaltı ederken görülmüştü. Çift, hakkında çıkan aşk iddiaları aslında ocak ayından beri konuşuluyordu.

Geçtiğimiz temmuz ayında Rihanna, kendi markası için ASAP Rocky ile birlikte çalışmıştı. O dönemlerde de söylentiler artmıştı. Fakat şarkıcı ve Rocky, iddialar hakkında konuşmamıştı. Ünlü yıldız, Hassan Jameel ile üç yıllık ilişkisini ocak ayında bitirmişti.

'YAKIŞIKLI'

Barbadoslu şarkıcı, bu süreçte bir dergiye verdiği röportajda ASAP Rocky ile ilgili düşüncelerini dile getirerek 'yakışıklı' demişti.

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Rihanna ve ASAP Rocky aşk mı yaşıyor? Rihanna yeni bir aşka yelken açtı! Arkadaşına aşık oldu!
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