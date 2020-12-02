Caner Cindoruk’tan son dakika haberi: Ünlü oyuncu Caner Cindoruk açıklamaları ile sosyal medyayı salladı!

Caner Cindoruk: "Eşini aldatan birisi haklı olamaz. Volkan gibi çok erkek var. Görünüşte iyi bir eş ve baba. Ama iki kişiyi seveceğine inanıyor. İnsanın biriyle birlikteyken başkasına aşık olması anlaşılabilir. Ama bu aşkın peşinden gidecekse diğer ilişkisini bitirmesi gerekir."

Sence Volkan karakteri haklı mı?



Eşini aldatan, ailesine ve çevresine zarar veren biri haklı olamaz.

Türkiye seni konuşuyor, bundan nasıl etkiledin?



Televizyonda ilk kez bu kadar zaaflı birini oynamak izleyicilerde ters köşe etkisi yarattı. Volkan gibi birçok erkek var. İlginç yorumlar geliyor. Bazılarına çok gülüyorum. Oynadığım karakterin farkındalık yaratması hoşuma gidiyor.