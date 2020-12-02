Caner Cindoruk’tan son dakika haberi: Ünlü oyuncu Caner Cindoruk açıklamaları ile sosyal medyayı salladı!

Son dönemin popüler dizisi Sadakatsiz'de Volkan karakterini canlandıran Caner Cindoruk son dakika açıklamalarında bulundu. "Eşini aldatan birisi haklı olamaz" açıklamasını yaparken bir dergiye verdiği röportaj kısa sürede sosyal medyada yayılırken pozları ise binlerce beğeni ve yorum aldı. Pek çok dizi ve filmde oynayan Caner Cindoruk özel hayatına dair de açıklamalarda bulundu. İşte Caner Cindoruk'tan son dakika açıklamalar!
Sadakatsiz dizisinde Volkan karakterini canlandıran Caner Cindoruk, bir dergiye röportaj verdi. Pozları kısa sürede binlerce beğeni alırken açıklamaları ise olay oldu…
Caner Cindoruk: "Eşini aldatan birisi haklı olamaz. Volkan gibi çok erkek var. Görünüşte iyi bir eş ve baba. Ama iki kişiyi seveceğine inanıyor. İnsanın biriyle birlikteyken başkasına aşık olması anlaşılabilir. Ama bu aşkın peşinden gidecekse diğer ilişkisini bitirmesi gerekir."
Sence Volkan karakteri haklı mı?
Eşini aldatan, ailesine ve çevresine zarar veren biri haklı olamaz.
Türkiye seni konuşuyor, bundan nasıl etkiledin?
Televizyonda ilk kez bu kadar zaaflı birini oynamak izleyicilerde ters köşe etkisi yarattı. Volkan gibi birçok erkek var. İlginç yorumlar geliyor. Bazılarına çok gülüyorum. Oynadığım karakterin farkındalık yaratması hoşuma gidiyor.
Volkan'a karşı neler hissediyorsun?
Görünüşte çok iyi bir baba, eş ve arkadaş; işini seven, iyi bir adam. Ama gizli bir hayatı var. İki kişiyi sevebileceğine inanıyor, 'ikisini de başka türlü seviyorum' diyor. Seyirciyi rahatsız eden yer tam burası. İnsanın biriyle birlikteyken, başkasına aşık olması anlaşılabilir. Ama bu aşkın peşinden gidecekse; diğer birlikteliği bitirmesi gerekir. Hayatın içinde iyi gibi görünen bu tip erkekleri rolle deşifre etmek istedim. Sanırım amacına ulaştı.