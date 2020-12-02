Son dakika haberi: Ayrıldıkları konuşulan şarkıcı Hadise ile oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan kafa karıştıran açıklama! Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı bitti mi?

Son dakika haberi... Geçen hafta koronavirüse yakalanan ve sevgilisinin yanından ayrılıp evine geçen Hadise, kendisini karantinaya almıştı. Hadise ile Kaan Yıldırım, bir süredir birlikteydi, hatta ikilinin evleneceği bile söyleniyordu. Ancak çift hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Çiftin evleri ayırdıktan sonra ilişkilerine de son verdiği öne sürüldü.