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haberi: Ayrıldıkları konuşulan şarkıcı ile 'dan kafa karıştıran açıklama! Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı bitti mi?

haberine göre magazin gündemi bir kaç gündür şarkıcı ile 'ın ayrıldığı haberleri ile çalkalanıyor. 'ın ulaştığı Hadise ile Kaan Yıldırım çifti ayrılık iddialarına verdikleri yanıt ile kafa karıştırdı. Gündeme olarak düşen Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı haberleri sonrası çiftin hayranları oldukça üzülmüş, evlenecekleri konuşulan Hadise ile Kaan Yıldırım da gündemine oturmuştu. Peki Kaan Yıldırım ile Hadise aşkı bitti mi? İşte ile Kaan Yıldırım'ın ayrılık iddialarına yanıtı ve son dakika haberinin detayları…

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Giriş Tarihi: 2.12.2020 08:15 Son Güncelleme: 2.12.2020 08:18 ABONE OL
Son dakika haberi: Ayrıldıkları konuşulan şarkıcı Hadise ile oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan kafa karıştıran açıklama! Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı bitti mi?

Son dakika haberi... Geçen hafta koronavirüse yakalanan ve sevgilisinin yanından ayrılıp evine geçen Hadise, kendisini karantinaya almıştı. Hadise ile Kaan Yıldırım, bir süredir birlikteydi, hatta ikilinin evleneceği bile söyleniyordu. Ancak çift hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Çiftin evleri ayırdıktan sonra ilişkilerine de son verdiği öne sürüldü.

Magazin gündemi bir kaç gündür şarkıcı Hadise ile oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı haberleri ile çalkalanıyor. GÜNAYDIN'ın ulaştığı Hadise ile Kaan Yıldırım çifti ayrılık iddialarına verdikleri yanıt ile kafa karıştırdı. Gündeme son dakika olarak düşen Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı haberleri sonrası çiftin hayranları oldukça üzülmüş, evlenecekleri konuşulan Hadise ile Kaan Yıldırım sosyal medyanın da gündemine oturmuştu.

İddialar üzerine GÜNAYDIN'ın aradığı Hadise ve Kaan, konuyla ilgili olumlu veya olumsuz açıklama yapmama kararı aldıklarını söyledi.

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Son dakika haberi: Ayrıldıkları konuşulan şarkıcı Hadise ile oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan kafa karıştıran açıklama! Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı bitti mi?
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