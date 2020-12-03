Ömer Başdoğan (Nalet Bebe): Ben bunlara sosyal medya sapıkları diyorum!

Sosyal medyadan aldığın en kötü veya en saçma yorum neydi?

Çok saçma şeyler var. Engelliyorum. Laf olsun diye yorum yapıyorlar. Video çekip koyuyorum. Göğsünün kılına laf atıyor. Sen hikâyeye bak, ne için izliyorsun bunu? Sosyal medyada insanlar son dönemde birilerine kabahat bulmak için izliyor. Boş bir kitle var. Bir iş yapamayan, asosyal, bir yere tutunamayan. Ben bunlara sosyal medya sapıkları diyorum.

Hiç bu tiplemeyi bu toplum kaldırmaz deyip hasıraltı ettiğin bir tiplemen oldu mu?

Bende o kadar çok tipleme var ki. Sosyal medyaya koymadıklarım var. Aslında bizim çıkış noktamız güncel hayatı yakalamak. Bunlarla alakalı bin bir çeşit muhabbet var. Ama hepsini dijitale sunamıyoruz. Ama 'yemez' deyip de atmadığım videom yok. Kendi açımdan siyasete, dil, din, ırk muhabbetlerine girmeden, sadece mizah odaklı, toplumdaki herkesin izleyebileceği içerikler üretmeye çalışıyorum. O nedenle anlık bir fikir geliyor, çekiyorum. O an paylaşsam çok güzel olacak ama mizah yapalım derken de bir tarafı elimin tersiyle itip diğer tarafı kucaklamayı istemediğim için çok temkinliyim.

Önceden memur olduğunu biliyoruz. Hayatında nasıl bir kırılma yaşandı da sosyal medyaya içerik üretmeye başladın ve memurluğu bıraktın?

10 sene devlet memurluğu yaptım. 2017 yılında istifa ettim. 2015'in başında da Vine'da ufak ufak görünmeye başlamıştım. İnsanlar tanımaya başlamıştı. O dönemler işe gidiyordum insanlar beni çalışmıyor sanıyordu. Dışarı çıkıyordum, 'Ömer nerede?' 'Ömer şimdi video çekiyordur' diyorlardı. Hâlbuki işle alakalı bir yerdeyim. Bir de çalışma ortamıyla benim dışarıdaki popüler olduğum dünya artık birbirini kaldırmamaya başladı. Sabah 8'de adamla işe gidiyoruz 'Hiç komik değilsin' diyor. Bu durumdan sıkılmaya başladım. Orada onu yap orada onu yap. Sosyal medyadaki hayatım işe de yansımaya başladı. İşte ciddi bir şey yapıyordum başka biri gülüyordu. 2017'de istifa ettim, mutluyum. Çalıştığım dönemde 60 üniversitede söyleşiye gittim. Yıllık iznim kalmıyordu söyleşilere gitmekten.