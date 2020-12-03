Son Dakika: Emre Aşık ile Yağmur Aşık arasında sular durulmuyor! Korkunç cinayet planı çok konuşulmuştu… Erdi Sungur'un itirafları kan dondurdu!

Yağmur, Baycan Ş.'ye 280 bin lira verdi. 'Senin yapamadığın işi yapacak' demişti. Yağmur benden hamile kaldığı için Emre'nin onu öldürteceğini düşünüyordu" dedi. Mahkeme, Yağmur Aşık ile tanık İlyas Y.'nin zorla getirilmesi kararı verip, duruşmayı 12 Aralık'a erteledi.