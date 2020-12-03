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: ile arasında sular durulmuyor! Korkunç planı çok konuşulmuştu… Erdi Sungur'un itirafları !

ile arasında olanlar magazin gündemine bomba gibi düşerken, haberlerinin de ardı arkası kesilmiyor. Erdi Sungur, 'ın kendisini Emre Aşık'ı öldürtmek için tuttuğunu itiraf etti. Yağmur Aşık'ın sapkın planlarını anlatan Erdi Sungur sözleriyle . Erdi Sungur, Yağmur Aşık'ın planı yaptığını hatta ‘Yağmur benden hamile kaldığı için Emre’nin onu öldürteceğini düşünüyordu. Yağmur yatıp kalkıp Emre’yi öldürtmek istiyordu’ iddialarıyla herkesi şaşırttı. Erdi Sungur'un korkunç iddiaları bununla da kalmadı. İşte olayın tüm detayları…

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
Giriş Tarihi: 3.12.2020 07:17 Son Güncelleme: 3.12.2020 08:03 ABONE OL
Son Dakika: Emre Aşık ile Yağmur Aşık arasında sular durulmuyor! Korkunç cinayet planı çok konuşulmuştu… Erdi Sungur'un itirafları kan dondurdu!

Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüsle yargılanan Erdi S.: Yağmur benden hamile kaldığı için Emre'nin onu öldürteceğini düşünüyordu. Yağmur yatıp kalkıp Emre'yi öldürtmek istiyordu.

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ı kasten öldürmeye teşebbüs ile suçlanan boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Aşık ve Erdi S.'nin yargılanmasına Düzce'de başlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Yağmur Aşık katılmadı. Duruşmada ifade veren Emre Aşık, "Boşanma davası açtığımda Yağmur, sahibi olduğum oteli bastı. Ofisime girdi.

Beni tehdit etti" dedi. Cezaevinden firar ettiğinde Yağmur Aşık'ın kendisini aradığını savunan Erdi S., "Yağmur beni aldı. 10-15 gün Arnavutköy'deki evinde kaldık.

Yağmur yatıp kalkıp Emre'yi öldürmek, öldürtmek istiyordu. Evinin arka tarafında bulunan ormanlık alanda kanlı et parçasına ateş ettirdi. Gözümü kırparak ateş ettiğim için 'Sen bu işi yapamazsın' dedi.

Yağmur, Baycan Ş.'ye 280 bin lira verdi. 'Senin yapamadığın işi yapacak' demişti. Yağmur benden hamile kaldığı için Emre'nin onu öldürteceğini düşünüyordu" dedi. Mahkeme, Yağmur Aşık ile tanık İlyas Y.'nin zorla getirilmesi kararı verip, duruşmayı 12 Aralık'a erteledi.

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Son Dakika: Emre Aşık ile Yağmur Aşık arasında sular durulmuyor! Korkunç cinayet planı çok konuşulmuştu… Erdi Sungur'un itirafları kan dondurdu!
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