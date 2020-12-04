5 yıldır küs olan 47 yıllık eşi Esra Erol barıştırdı

Zonguldak'ta yaşayan Kadriye Adıgözel " Kızım Sevda vasisi olduğum eşim Celal Adıgözel'i 5 yıldır benden kaçırıyor diyerek Esra Erol'dan yardım istedi. Kadriye Adıgözel küs olduğu eşi Celal Adıgüzel'i 5 yıl sonra ilk defa Esra Erol'un programında gördü. 2 Aralık tarihinde canlı yayına katılan Celal Bey, Eşi Kadriye Hanım ile barışmak istemediğini kızı Sevda ile yaşamak istediğini ifade etti. Esra Erol'da programında kızı Sevda ve eşi Celal Adıgözel ile yüzleşen Kadriye Hanım " Eşini çok sevdiğini ve geri dönmesini istediğini" belirtti.





ESRA EROL'DAN ALKIŞLANACAK HAREKET



Esra Erol günlerdir süren ikna çabalarının ardından sonunda bir uzlaşı yolu buldu ve 47 yıldır evli olan ve 5 yıldır ayrı yaşayan Kadriye- Celal Adıgözel çiftini barıştırdı. Canlı yayında barışan Kadriye ve Celal Adıgözel'in mutlu anları izleyicilerden alkış aldı. Esra Erol ayrılmak üzere olan çiftlerin birbirlerine bir kez daha şans vermesi için arabulucu olmaya devam ediyor.