Nesrin Cavadzade ile Gkhan Alkan aşkı dolu dizgin! Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan'ın üstsüz ev halini paylaşınca olanlar oldu...

Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. Yılın son zamanlarına damga vuran Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan aşkı dolu dizgin devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde birlikte fotoğraflarını paylaşarak aşklarını ilan eden oyuncu çift Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan düşman çatlattı.
Yaklaşık iki aydır aynı dizide yer aldığı Gökhan Alkan ile birliktelik yaşayan Nesrin Cavadzade, sevgilisinin ev halini sosyal medya hesabından yayınladı. Sevgilisi Gökhan Alkan'ın fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu yaptığı esprili yorumla takipçilerini güldürdü.
Cavadzade, önceki gün sevgilisi Gökhan Alkan'ın evde kedisiyle birlikte çekilmiş bir karesini paylaştı.
Cavadzade paylaşımına, "Hayatta her zaman kendi ayaklarının üzerinde duracaksın" notunu düştü. Çiftin arkadaşları, fotoğrafa, 'Üşüteceksiniz' dedi. Kaslarıyla dikkat çeken Gökhan Alkan ise, "Günde 10 bin adım kalbimizi korur" yorumunu yaptı.