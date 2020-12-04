Nesrin Cavadzade ile Gkhan Alkan aşkı dolu dizgin! Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan'ın üstsüz ev halini paylaşınca olanlar oldu...

Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. Yılın son zamanlarına damga vuran Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan aşkı dolu dizgin devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde birlikte fotoğraflarını paylaşarak aşklarını ilan eden oyuncu çift Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan düşman çatlattı.