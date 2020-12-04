Son dakika haberi: Eski Survivor Merve Aydın iki hafta önce doğum yapıştı kötü haber geldi! Survivor yarışmacılarından Merve Aydın koronavirüse yakalandı!

"BEBEĞİMİ EMZİRİRKEN POZİTİF ÇIKTIĞIMI ÖĞRENDİM"

Her anını paylaştığı Instagram hesabından açıklama yapan ünlü isim şunları söyledi: "Biz çok dikkatliydik maskesiz ve dezenfektansız dışarı çıkmıyorduk. Ya hastaneden ya da eşim bebeğin kimliğini çıkartmaya gitmişti oradan kapmıştır. İlk eşimde çıktı o kendini izole etti sonra benim boğazlarım ağrımaya başladı ve halsiz düştüm. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere herkes çok iyi çalışıyor. Bize gelip test yaptılar. Sabaha karşı bebeği emzirirken test sonucumu pozitif görünce kendimi çok kötü hissettim."