Son dakika haberi: Survivor Barış Murat Yağcı ile öpüşme videosu ifşa olan Nisa Bölükbaşı'na kötü haber! Survivor Nisa Bölükbaşı o projeden çıkarıldı...

Survivor 2020 yarışmasının dikkat çeken isimlerinden Nisa ve Barış gelen son dakika haberi ile yine gündemde. Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, aşk iddialarını kabul etmeyip her fırsatta "Kardeşiz" diyordu. Geçtiğimiz günlerde magazine düşen ifşa videosu lle aşkları ispatlanan ikili olay olmuştu. Survivor Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın öpüşme videosunun sosyal medyada yayılmasıyla birlikte açıklama yapan çift sevgili olduklarını kabul etmiş "Dost kazığı yedik" demişti.
Barış Murat Yağcı ile öpüşme videosu ifşa olan Nisa Bölükbaşı zor günler geçiriyor. İddialara göre Exxen platformunda hazırlanacak süpriz Survivor projesinde kadroda ismi geçen Nisa Bölükbaşı kadrodan çıkarıldı.
Bir diğer iddia ise Exxen Magazin'den geldi. İddia Nisa ve Barış Murat Yağcı'nın ayrıldığı yönünde... Nisa Bölükbaşı iddialara göre ilişkisi içinde yaşadığı problemlerden dolayı Barış Murat Yağcı ile ayrılıp sosyal medyada hesabını da kapattı.