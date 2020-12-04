Son dakika haberi: Survivor Barış Murat Yağcı ile öpüşme videosu ifşa olan Nisa Bölükbaşı'na kötü haber! Survivor Nisa Bölükbaşı o projeden çıkarıldı...

Bir diğer iddia ise Exxen Magazin'den geldi. İddia Nisa ve Barış Murat Yağcı'nın ayrıldığı yönünde... Nisa Bölükbaşı iddialara göre ilişkisi içinde yaşadığı problemlerden dolayı Barış Murat Yağcı ile ayrılıp sosyal medyada hesabını da kapattı.