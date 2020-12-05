Konsere yetişmek için 200 km hız yaptık canımızdan olabilirdik

Ünlü şarkıcı Emre Aydın, geçtiğimiz yıllarda bir konserinde hiç unutamayacağı bir an yaşadı. Bir 23 Nisan günü Aydın ve İstanbul'da konser ayarladı. İstanbul'daki konser gündüz erken saatte olduğu için akşam Aydın'a yetişebileceğini düşünen şarkıcı, işler yolunda gitmeyince çok zorlu bir gün geçirdi. Emre Aydın süreçte yaşadıklarını şöyle anlattı: "Hesaplamalarımıza göre Aydın konseri için İzmir Havalimanı'na indiğimizde konsere daha iki saat zamanımız olacaktı. İstanbul konserinden sonra Aydın konseri için güle oynaya uçağa bindik ama uçak kalkmadı. Uçak, kalkmadan önce yapabileceği tüm rötarları yaptı. Havalimanına indiğimizde Aydın'daki konser saati geçmişti. İzmir'den Aydın'a gitmek için araç geldi."

'HIZDAN ÇOK KORKARIM'



Aydın'a kadar aksiyonlu bir yolculuk geçirdiklerini söyleyen sanatçı, şöyle devam etti: "Konser alanından, konser için bekleyen tam 30 bin kişinin olduğu ve yuhalamaların başladığına dair haberler geldi. Ben hızdan çok korkan birisiyim. İzmir havalimanından konser alanına nasıl gittiğimizi, o yolda neler yaşadığımızı asla unutmayacağım. Yetişebilmek için sanırım 200 km. hızla o yolu gittik. Şimdi düşündüğüm zaman ne kadar büyük bir hata yaptığımızı anlıyorum, canımıza mal olabilirdi. Çok tehlikeliymiş ama o anki adrenalinle de çok düşünememişiz."



15 BİN KİŞİ İSYAN ETTİ



Koşturarak sahneye çıktığını anlatan Aydın, gördüğü manzara karşısında ilk önce gerilse de sonradan durumu kontrol altına almayı başardıklarını söyledi: "Konsere ne kadar geç başladık hatırlamıyorum ama ben alana gittiğimde 30 bin kişinin 15 bini, haklı olarak ıslıklarla, yuh'larla isyan ediyordu. O konser geç başlasa da çok güzel bir performans sergiledik ve bence herkesin gönlünü aldık. Çok güzel bir konser oldu. Aydın halkını ekstra daha çok seviyoruz. Benim için çok stresli ve aksilik dolu bir konserdi."