Safiye Soyman paylaştı Seda Sayan'a övgüler yağdı! İşte çiçeği burnunda anne Seda Sayan...

Safiye Soyman yediği içtiği ayrı gitmediği yakın dostu Seda Sayan ile sosyal medya hesabında sık sık boy gösteriyor. Paylaşımlarından hiç eksik etmediği arkadaşı Seda Sayan ile yeni bir paylaşımda bulunan Safiye Soyman hayranlarına nostalji yaşattı.

Yıllar öncesine giden Safiye Soyman, Seda Sayan'ın çiçeği burnunda bir anne olduğu fotoğrafı yayınladı. İşte güzelliğine övgüler yağan çiçeği burnunda anne Seda Sayan...

Safiye Soyman can dostu Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in bebekliğine ait fotoğrafı "İşte yıllara dayanan dostluk, kardeşlik. Seda'cığımın biricik oğlu Canım Oğulcan'ım yeni doğduğunda. Elimizde büyüdün canım benim" notu ile paylaştı.