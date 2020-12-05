Üç gün önce eşini kaybeden Yaşar Alptekin'den itiraf geldi! Yaşar Alptekin "Yalancı bir adam olarak uğurladım onu"

"YÜZLERCE HATAMI GÖRMEZDEN GELDİ"

"Hayatı boyunca hep bana inandı. Yaşadığım o değişim evresinde bana herkes 'deli' derken, o bana ve inanışıma saygı duydu. Beni asla yargılamadı. Bilakis anlamaya çalıştı, hak verdi. Tam bir Cumhuriyet kadınıydı. Sarıklı, cübbeli hallerimi bile hoş gördü ve kimselere laf söyletmedi. O bir başka kadındı. Bugüne kadar yüzlerce hatamı hep görmezden geldi ve hep iyiye yönlendirmek istedi. Bunu da vır vır konuşarak değil, güzellikle sakinlikle yaptı. Melek gibi biriydi."

"Tekrar kavuşana dek içimizdeki acı sürecek. Yuvam yıkıldı işte. Ben kendi annemden biliyorum, hanım öldü mü, aile tarumar oluyor. Bizde de öyle olmuştu. Anne, ailede tutkal vazifesi görüyor, aileyi yapıştırıyor. O gidince dağılıyor aile."