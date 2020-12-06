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kendisinden 100 bin dolar isteyen takipçisini etti! O mesajı böyle

Sosyetenin ünlü isimlerinden 'nın bir takipçisi, kendisinin ve kardeşi 'nın adını taşıyan iki web sitesinin ve hakları için 100.000 dolar istedi. Sabancı takipçisini sosyal medyadan etti. O mesajı ti'ye alan Hacı Sabancı, "Dolar hesabı diye de belirtmiş, kral" dedi. Hacı Sabancı ile uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi evleniyor. Hacı Sabancı geçtiğimiz günlerde, romantik bir akşam yemeğinde iki senedir birlikte olduğu Nazlı Kayı'ya tektaş yüzükle evlilik teklif etti. Bu teklif karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Nazlı Kayı, 'Evet' diyerek Hacı Sabancı ile evliliğe ilk adımı attı.

Giriş Tarihi: 6.12.2020 12:19 Son Güncelleme: 6.12.2020 12:37 ABONE OL
Hacı Sabancı kendisinden 100 bin dolar isteyen takipçisini ifşa etti! O mesajı böyle ti'ye aldı…

Hacı Sabancı'nın bir takipçisi, kendisinin ve kardeşi Hakan Sabancı'nın adını taşıyan iki web sitesinin domain ve hosting hakları için 100.000 dolar istedi.

O mesajı yayınlayan Hacı Sabancı, "Dolar hesabı diye de belirtmiş, kral" dedi.

Sevgilisi Nazlı Kayı ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Hacı Sabancı, kendisine gelen mesajı ifşa etti.

Sabancı'nın takipçisi, kendisinin ve kardeşi Hakan Sabancı'nın adını taşıyan iki web sitesinin domain ve hosting hakları için 100.000 dolar istedi.

O mesajı ti'ye alan Hacı Sabancı, "Dolar hesabı diye de belirtmiş, kral" dedi.

EVLENİYORLAR

Sabancı, 11 Kasım'da sevgilisi Nazlı Kayı'ya evlilik teklifinde bulunmuştu.

Bu teklif karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Nazlı Kayı, "Evet" diyerek, Sabancı ile evliliğe ilk adımı atmıştı. Çift, iki yıldır birliktelik yaşıyor.

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Hacı Sabancı kendisinden 100 bin dolar isteyen takipçisini ifşa etti! O mesajı böyle ti'ye aldı…
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