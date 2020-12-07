Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ çifti evleniyor! Düğün tarihi öne çekildi

Önceki gün sevgilisi Kaan Demirağ'ın evlilik teklifine "evet" dediğini sosyal medyasından duyuran Aslışah Alkoçlar'ın gelin olacağı müjdesini, 23 Kasım'da vermiştim.
Anneannesi Hülya Koçyiğit'in gençlik yıllarına benzetilen Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ, flörtlerinin birinci yılında 4 Mart'ta, Four Seasons'ta vuslata ermeye karar vermişti. Ancak öğrendim ki, karar değiştirmişler! Çift, pandemi nedeniyle en fazla 30 kişiyi davet edebilecekleri Four Seasons'taki nikah törenlerini 5 Şubat'a almış.
Şu illet virüsten kurtulabilirsek eğer; Aslışah Hanım'ın babası Ender Alkoçlar'ın Uludağ'daki otelinde bir düğün kutlaması yapma planları da var. Umarım hayata geçirebilirler.