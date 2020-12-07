Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısına verdiği yanıt dikkat çekti! Kenan İmirzalıoğlu kızı Lalin'in ünlü bir aileden geldiği vurgulanınca...

Doktor sonrası gazetecilerin sorularına cevap veren Kenan İmirzalıoğlu "Tam bir ay oldu. Her şey çok güzel geçiyor. Lalin de şimdi evde bizi bekliyor. Gayet iyi, biz de iyiyiz çok şükür" demişti. Gazetecilerin "Lalin kime benziyor?" sorusuna ise Sinem Kobal'dan yanıt gelmişti.

Sinem Kobal "Daha 40'ı çıkmadı. Birisine benzetmek için çok erken, yakın zamanda sizler de görürsünüz zaten." demişti.