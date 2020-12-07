Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısına verdiği yanıt dikkat çekti! Kenan İmirzalıoğlu kızı Lalin'in ünlü bir aileden geldiği vurgulanınca...

Sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu geçtığimiz ay bebekleri Lalin'i kucaklarına alarak büyük mutluluk yaşamıştı. Mutlu evliliklerini çocukla taçlandıran Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti magazin gündeminden de düşmüyor. Son olarak Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısına verdiği yanıtla dikkat çekti. Kenan İmirzalıoğlu kızı Lalin'in ünlü bir aileden geldiği vurgulanınca ileride kızı Lalin'in meslek seçimine karışmayacağını söyledi.
'Kim Milyoner Olmak İster' programını sunan Kenan İmirzalıoğlu, yarışmaya katılan bir finalistin Lalin'in sinemacı bir aileden geldiğini vurgulaması üzerine "Lalin, istediği mesleği seçecek. Oyuncu olmak zorunda değil" dedi.
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda el ele görüntülenmişti. Kontrol amaçlı doktora gittiklerini söyleyen Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti ellerini bir an olsun ayırmadı.
Doktor sonrası gazetecilerin sorularına cevap veren Kenan İmirzalıoğlu "Tam bir ay oldu. Her şey çok güzel geçiyor. Lalin de şimdi evde bizi bekliyor. Gayet iyi, biz de iyiyiz çok şükür" demişti. Gazetecilerin "Lalin kime benziyor?" sorusuna ise Sinem Kobal'dan yanıt gelmişti.
Sinem Kobal "Daha 40'ı çıkmadı. Birisine benzetmek için çok erken, yakın zamanda sizler de görürsünüz zaten." demişti.