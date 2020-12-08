Mehmet Karasu ile Gökçen Paprika arasında sular durulmuyor! 'Karı kılıklı rezil adam'

İş adamı Mehmet Karasu, yıllar önce Bodrum'da Gökçen Paprika'nın sahibi olduğu beach'te kimliği belirsiz grup tarafından saldırıya uğramış, olay sonrası Paprika ile adliyelik olmuşlardı.
Taraflar arasında yıllardır süre gelen soruşturma, geçtiğimiz yıllarda tamamlanmış, Paprika'nın olayla ilgili olmadığı belirlenince dosya takipsizlikle sonuçlanmıştı.
Dosyanın takipsizlikle sonuçlanmasına kızan Karasu, karara itiraz etmiş ve Paprika yeniden ifadeye çağrılmıştı. Bu duruma sinirlenen Paprika, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla iş adamı hakkında ağır hakaret içeren sözler paylaştı.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
İş adamı paylaşımlar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 2.5 yıla kadar hapsi istenen Paprika, ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
'PAYLAŞIMLARI ELEŞTİRİ DEĞİL, HAKARET'
YÜRÜTÜLEN soruşturma kapsamında Gökçen Paprika'nın ifadesine başvuruldu. Paprika amacının suç işlemek olmadığını, söz konusu paylaşımların suç teşkil etmediğini belirtti. x
Savcılık Paprika'nın, Karasu'ya yönelik sarf ettiği 'Karı kılıklı, rezil' gibi sözlerle eleştiri sınırını aştığını ve hakaret suçu işlediğini kaydetti.