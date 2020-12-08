Özcan Deniz'in oğlu Kuzey sette ilgi odağı oldu! Özcan Deniz oğlu Kuzey ile paylaşım yaptı "Şimdiden öğreniyor... Meraklı oğlum"

Özan Deniz'in İrem Helvacıoğlu ile başrollerinde yer aldığı Seni Çok Bekledim dizi setinden paylaştığı karede oğlu Kuzey ilgi odağı oldu. Özcan Deniz ile oğlu Kuzey ve yeni dizisinde başrolü paylaştığı İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı kare beğeni yağmuruna tutuldu.

Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu 'Seni Çok Bekledim' dizisinde Ayliz karakterine hayat verirken Özcan Deniz de Kadir karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.