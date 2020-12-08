Özcan Deniz'in oğlu Kuzey sette ilgi odağı oldu! Özcan Deniz oğlu Kuzey ile paylaşım yaptı "Şimdiden öğreniyor... Meraklı oğlum"

Seni Çok Bekledim adlı yeni dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Özcan Deniz sosyal medya paylaşımlarına yenilerini ekledi. Özcan Deniz, kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile 2018'de evlenip 15 ay sonra tek celsede boşanmıştı. Özcan Deniz'in Feyza Aktan ile evliliğinden Kuzey adında bir de oğlu oldu.
Geçtiğimiz günlerde eski eşi Feyza Aktan ile aralarından çekişme yaşanmıştı. Özcan Deniz'in Feyza Aktan'ın kendisine ait evi gasp ettiğini söylemesi ve şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Feyza Aktan'ın "Gasp: Mağdurun mal varlığına 'cebir' veya 'tehdit' kullanarak gerçekleştirilen bir eylemdir. Boşandıktan sonra kanunun bana tanıdığı haklar gasp olarak nitelendirilemez. Boşanma kararımızda çocuğumla birlikte bu evde oturabileceğim zaten yazılıdır. Kaldı ki karşı tarafça hazırlatılarak, önüme konulan boşanma protokolünü hiçbir zaman talebim olmaksızın imzalamış bir kadın olarak basına yansıtılanın aksine tazminat, araç, gayrimenkul hiçbir talebim olmamıştır." sözleriyle yanıt verdiği olay sonrası Özcan Deniz oğlu Kuzey'in fotoğrafına yazdığı not ile sitem etmişti.
Kariyerine şarkıcı olarak başlayan son dönemlerde yönetmen ve oyuncu kimliği ile ön plana çıkan Özcan Deniz'den art arda paylaşımlar gelmeye devam ediyor.
Seni Çok Bekledim dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Özcan Deniz, aynı gün hem kendisinin hem de oğlu Kuzey ile olan fotoğrafının bulunduğu iki kareyi sosyal medya hesabından sevenlerine sundu.
Özan Deniz'in İrem Helvacıoğlu ile başrollerinde yer aldığı Seni Çok Bekledim dizi setinden paylaştığı karede oğlu Kuzey ilgi odağı oldu. Özcan Deniz ile oğlu Kuzey ve yeni dizisinde başrolü paylaştığı İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı kare beğeni yağmuruna tutuldu.
Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu 'Seni Çok Bekledim' dizisinde Ayliz karakterine hayat verirken Özcan Deniz de Kadir karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.