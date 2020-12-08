Selena’nın Nazlı’sı Dilara Kurtulmuş şimdilerde bir YouTuber! Dilara Kurtulmuş’tan oyunculuk yapan fenomenlere: Herkes kendi mesleğini yapsın!

Son dönemde mecralar arası geçiş çok oluyor. Bir YouTuber bir filmde oynuyor ya da şarkı çıkarıyor. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?

Herkes kendi mesleğini yapmalı. Ben şu an YouTuberım ama oyunculuk yapsam abes durmaz. Çünkü ben oyunculuktan geliyorum. Herhangi bir YouTuberın sırf takipçisi var diye filmlerde, dizilerde oynamasını doğru bulmuyorum. Bu örnekleri görünce 'Ne? Neden?' diyorum. Oyuncuların ekmeğiyle oynamak bu bence.

Yeniden oyunculuğa bir dönüş yapmak istiyor musun?

İstiyorum tabii. Oyunculuğu asla bırakmadım. Çok seviyorum. Küçüklükten beri bu sektördeyim. Okulumun yoğunluğundan dolayı oyunculuğa ara vermek zorunda kaldım. Okul bitsin sonra her şeyi yaparım kafasında biriyim. Bu sene mezun oldum. Diplomamı alacağım inşallah. YouTube'u bırakmayacağım ama. Set vlogları gelebilir, oyuncularla ilgili bir seri gelebilir. YouTube'u çok seviyorum. Ekip arkadaşlarımı çok seviyorum.