Selena’nın Nazlı’sı Dilara Kurtulmuş şimdilerde bir YouTuber! Dilara Kurtulmuş’tan oyunculuk yapan fenomenlere: Herkes kendi mesleğini yapsın!

Son dönemde mecralar arası geçiş çok oluyor. Bir YouTuber bir filmde oynuyor ya da şarkı çıkarıyor. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
Herkes kendi mesleğini yapmalı. Ben şu an YouTuberım ama oyunculuk yapsam abes durmaz. Çünkü ben oyunculuktan geliyorum. Herhangi bir YouTuberın sırf takipçisi var diye filmlerde, dizilerde oynamasını doğru bulmuyorum. Bu örnekleri görünce 'Ne? Neden?' diyorum. Oyuncuların ekmeğiyle oynamak bu bence.
Yeniden oyunculuğa bir dönüş yapmak istiyor musun?
İstiyorum tabii. Oyunculuğu asla bırakmadım. Çok seviyorum. Küçüklükten beri bu sektördeyim. Okulumun yoğunluğundan dolayı oyunculuğa ara vermek zorunda kaldım. Okul bitsin sonra her şeyi yaparım kafasında biriyim. Bu sene mezun oldum. Diplomamı alacağım inşallah. YouTube'u bırakmayacağım ama. Set vlogları gelebilir, oyuncularla ilgili bir seri gelebilir. YouTube'u çok seviyorum. Ekip arkadaşlarımı çok seviyorum.
YouTube içeriklerini neye göre çeşitlendiriyorsun? Tıkandığın oluyor mu?
İnsanların daha çok neyi izlediğine, sevdiğine bakıyorum. Instagram'da benden istenen içerikleri YouTube'da yaptığımda izlenmiyor. İki kitle çok ayrı bir kitle. İçerikleri ekip arkadaşlarımla oluşturuyorum. Yeni konseptler de gelecek. Tıkandığımız zamanlar da oluyor. Özellikle karantinada zorlandım. Evde daha ne çekebilirim diye düşündüm. Yatarken video çekecektim az kalsın. Hiçbir şey aklıma gelmiyordu.
"Öleceğimi sandım"
Kovid-19 atlattın geçtiğimiz haftalarda. Nasıl bir süreçti?
Çok zordu. Ağır atlattım. Ailemde başladı. Ailemden bana geçti. Bende ciddi sırt ağrıları, kaburga ağrıları vardı. Kalbim sıkışıyordu ve "Allah'ım ben öleceğim galiba" diyordum içimden. Psikolojik olarak çok çöktüm. Ama ilaçlarla toparladım. Herkes çok dikkat etsin, olmasın.
YouTube dışında neler yaparsın?
Ben ofise haftada 4-5 gün gidiyorum. Sabah kalkıp hazırlanmayı ofise gitmeyi çok seviyorum. Ofiste içerik üretiyoruz. O tempo beni çok mutlu ediyor. Menajerlerim Can ve Metehan'ı da çok seviyorum. Onların samimiyeti sayesinde de ofisten hiç çıkmak istemiyorum. Akşam yemeğine bile onlarla gidiyorum. Hafta sonu da dinleniyorum.
Bu kadar genç yaşta gelen tanınırlık sana psikolojik olarak yük getiriyor mu?
Arkadaş seçimi konusunda etkiliyor. Arkadaş edinirken 'beni tanındığım için mi seviyor, ben olduğum için mi seviyor?' düşüncesi oluyordu. Atlattım ama onu da. Psikolojik olarak da bir yük getirmiyor. Küçüklükten beri ailem bana 'Sen olmasan da bu dizi yürür. Sen ünlü değilsin. Sen haftaya diziden de çıkabilirsin' dedi. Ben de bunun bilincinde oldum hep. Bu bir iş, meslek. Hiçbir zaman havalı triplerine girmedim.
Etkilediğin, ulaştığın kitleyi düşünerek sosyal medyada otosansür uygular mısın?
Argo kelimeler kullanmamaya çalışıyorum. Yaptığım hareketlere çok dikkat ediyorum.
Sosyal medyadaki linç kültürü hakkında ne düşünüyorsun? Linç yediğinde nasıl başa çıkıyorsun?
Gerçekten çok üzülüyorum. Ben bu insana ne yaptım diyorum. Biri ilk mesajda 'Abla ben seni çok seviyorum' yazıyor. Cevap vermeyince 'Sen de cevap vermiyorsun, şöylesin, böylesin' diyor. Yani o kadar kırıcı ki. Tüm DM'lere cevap vermem imkânsız. Bu konudaki linçleri beni üzüyor.
Sihirli Annem yeni kadrosuyla yeni bir dijital platformda başlayacak. Selena da farklı bir kadroyla başlasa neler hissedersin?
Doğru bulurum. Biz büyüdük. Böyle bir projede çocuk kitlenin çocuk oyuncuları izlemesi daha ilgi çekici. Çocuklar beni dizide küçük Nazlı bildikleri için şimdiki halimi gördüklerinde 'Hayır sen büyük değilsin, sen dizide küçücüktün' diyorlar. Bu yüzden böyle bir proje yeni bir ekiple yapılsa doğru bulurum.
O mu Bu mu?
Gizem Güven mi Zeynep Özkaya mı?
İkisini de çok seviyorum. Zeynep ile sonradan tanıştık ama aşırı yakın olduk. Ama yıllarca benim yanımda olan bana ablalık yapan Gizem Güven diyeyim.
Oyunculuk mu Youtuberlık mı?
Oyunculuk.
Oyuncu olup bir ömür tiyatro yapmak mı fenomen olup istediğin her zaman sinema filmi yapmak mı?
Fenomen olup istediğim her zaman sinema filmi yapmak.
Pes etmek mi çabalamak mı?
Çabalamak.
Flört mü sevgili mi?
Sevgili.
Aşkın sesi mi mantığın sesi mi?
Mantığın sesi.
Acun Ilıcalı'nın şarkı söylediği bir O Ses yarışmasında jüri olup ona dönmemek mi, stand up yaptığı bir Yetenek Sizsiniz yarışmasında erkenden red butonuna basmak mı?
O Ses yarışmasında jüri olup ona dönmemek.
Demet Akalın'la klavye yarışına girmek mi Şeyma Subaşı ile story savaşına girmek mi?
Demet Akalın'la klavye yarışına girmek.
Mustafa Sandal'dan Aşka Yürek Gerek mi, Tarkan'dan Dön Bebeğim mi?
Aşka Yürek Gerek.
Galatasaray Fenerbahçe derbisinde hakem olmak mı yedek kulübesinde olmak mı?
Yedek kulübesinde takılmak.
Bülent Ersoy ile hicaz makamı söylemek mi, İlber Ortaylı ile münazara yapmak mı?
İlber Ortaylı çok yavaş konuşuyor. Dayanamıyorum. Bülent Ersoy ile hicaz makamı.
Dilara Kurtulmuş'un En'leri
Sosyal medyadan aldığın en kötü veya en saçma yorum neydi?
'Sen kendini ne sanıyorsun?'
İstanbul'da en sevdiğiniz semt neresi?
Bağdat Caddesi.
Seni en çok sinirlendiren şey nedir?
Trip atılması.
Seni bu hayatta en çok ne şaşırttı?
Merve Boluğur'un YouTube kanalı açması.
Hayatındaki en büyük çılgınlığın?
YouTube kanalı açmak. Çok önyargılıydım. 'Asla YouTuber olmam' diyordum. Oldum.
Ergenlikte ailenle zıtlaşıp yaptığın en büyük saçmalık neydi?
Trip atıyordum sürekli.
En çok ne için para harcarsın?
Kıyafet.
"Kötü yorumları hak etmiyorum"
Haters'larına iletmek istediğin mesaj nedir?
Ben Dilara Kurtulmuş. 2.5 yaşından beri bu mesleği yapıyorum. Okulum yüzünden ara vermiş olabilirim ama sonrasında buna devam ettim. Sizin yaptığınız kötü yorumları hak etmiyorum!
Gün içinde en çok kullandığın kelime hangisi?
'Ne bileyim'
En güçlü ve en zayıf yönün?
En güçlü yönüm tüm eleştirilere rağmen kendimi bozmadan dik durabilmek. Profesyonel oluşum. En zayıf yönüm çok trip atıyorum, kendimi küçük düşürüyormuş gibi hissediyorum.
Bir ilişkinin içindeyken en berbat özelliğin ne olur?
Trip atmak.
Dilara'nın bugüne kadar hiç kimsenin duymadığı, sevenlerini şaşırtacak nesi var?
Ekranın arka tarafında da çok çalışıyorum.