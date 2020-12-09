Hakan Taşıyan’ın menajerinden son dakika açıklaması geldi! Hakan Taşıyan’ın sağlık durumu nasıl oldu, son durum nedir?

Türk arabesk müziğinin ünlü isimlerinden Hakan Taşıyan, geçen aylarda sağlık problemleriyle gündeme gelmişti. Ünlü müzisyen Taşıyan'ın organ nakline ihtiyacı olduğu açıklanmıştı. Taşıyan'ın menajeri sevenlerini umutlu haberi verdi.

Taşıyan'ın menajeri sevenlerini umutlu haberi verdi. Bir süredir sağlık problemleri nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Hakan Taşıyan için organ nakline karar verildiği duyurulmuştu. Ünlü şarkıcının, böbrek ve karaciğer nakli olması gerektiği açıklandı. Taşıyan'ın aile yakınları ünlü şarkıcı için organ bağışçısı oldu. Yapılacak doku uyum testleri sonrasında sorun çıkmaması halinde arabesk şarkının ünlü ismi Hakan Taşıyan ameliyata alınacak.

"Aile yakınlarından organları bulundu"

Konuyla ilgili soruları yanıtlayan, Hakan Taşıyan'ın menajeri Hakan Yılmaz, "Aile yakınlarından organları bulundu. Ancak dün itibariyle ne yazık ki bunu buradan üzülerek iletiyorum, kim olduğunu bilmediğimiz, ben sanatçı arkadaşıyım diye ortaya çıkan birilerinin olduğunu duyduk. Ne yazık ki yarın ameliyat olacak falan şeklinde açıklamalar yapmışlar. Biz doktorlar bir şey söylemeden bu konuda cevap mercii değiliz bu konuda. Biz de onlardan haber bekliyoruz ve onlardan gelen cevap üzerine biz de basın mensuplarına gereken açıklamayı yapacağız" şeklinde konuştu.

"Haber gelir gelmez tüm Hakan taşıyan severleri ile paylaşacağız"

Ünlü şarkıcı Taşıyan'ın doktorlarının çok yakından ilgilendiklerini belirten menajer Yılmaz, "Doktorlarımız konunun ne olacağını çok iyi biliyorlar. Her iki transplantasyon nakil süreci aynı anda olmayacak. Ardı ardına olacak belli bir aralıkla. Ardından da bir yoğun bakım süreci olacak. Onunla ilgili biz de haber bekliyoruz. Haber gelir gelmez tüm Hakan taşıyan severleri ile paylaşacağız" diye konuştu.