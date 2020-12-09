Sevgilisinden Öykü Çelik'e büyük jest! Oyuncu Öykü Çelik'e sevgilisi İsmail Berhan'dan özel şoförlü lüks araç!

Geçtiğimiz günlerde yaptığı 'mini etek' açıklamasıyla tepki çeken oyuncu Öykü Çelik son olarak Survivor 2021 kadrosuna katıldığı yönündeki haberler ile gündeme gelmişti.
"MİNİ ETEK GİYEN KIZ İLE BENİM KÜLTÜRÜM AYNI OLUR MU?"
Geçen haftalarda corona virüsü tehdidine rağmen kalabalık ev partilerine katıldığı için eleştirilen Öykü Çelik, "5 kişi linç ettiyse 20 kişi 'Beni neden çağırmadın?' dedi.
Ama o 5 kişiye çok takıldım. 'Senin yüzünden 1 yaşındaki çocuğum Covid oldu' diyenler beni çok rahatsız etti. Ben parti parti gezen biri değilim. Trabzon Lisesi mezunuyum ve Karadenizliyim. Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu? Ben diz altında etekle büyümüş kızım.
Saçımı örgüden başka bir şey yapmadım. Bu yaştan sonra kültürümü mü reddedeyim?" demişti.
Oyuncunun bu sözleri Twitter'da gündem olmuş, sosyal medyada tepki yağmıştı.
Son günlerin çok konuşulan isimlerinden olan oyuncu Öykü Çelik önceki gün Bebek'te görüntülendi. Yeni bir aşka yelken açan Öykü Çelik'e sevgilisi İsmail Berhan ve Survivor 2021' katılacağı yönündeki haberler soruldu.
Öykü Çelik, önceki gün Bebek'te kuafördeydi. Saçlarına yaptırdığı bakımın ardından kuaförden ayrılan Çelik, Survivor'un 2021 kadrosuna katıldığı ve aşk haberleriyle ilgili kendisine yöneltilen sorular karşısında sessiz kaldı.
Sevgilisi İsmail Berhan'ın kendisi için tahsis ettiği milyonluk araç ile kuaförden ayrılan Öykü Çelik, kameraların kapanmasıyla "Özür dilerim arkadaşlar, konuşmak istemiyorum." demesi ise dikkat çekti.
AŞKINI SOSYAL MEDYADAN İLAN ETTİ
Çelik, bir arkadaşının yayınladığı fotoğrafı kendi sayfasında yer vererek, sevgilisi İsmail Berhan ile çekilen pozuna kalp emojisi koymuştu.