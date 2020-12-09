Rafet El Roman'ın kızlarının annesi eski eşi Tuğba Altıntop "Rafet'i otelde sevgilisiyle bastım" demişti... Rafet El Roman'dan Tuğba Altıntop'un ihanet iddiasına yanıt geldi...

Tuğba Altıntop'un yıllar önceki aldatma iddiasına ünlü şarkıcı Rafet El Roman'dan yanıt geldi. İşte ihanet iddası hakkında Rafet El Roman'ın açıklaması...

'BİRİNCİSİ O YALAN'

Muhabirlerin konuyla ilgili soruları karşısında ünlü şarkıcı, "Birincisi o yalan, Tuğba Hanım hiç böyle bir şeye şahit olmadı. Hiç böyle bir şey yaşamadık aramızda" ifadelerini kullandı.