Rafet El Roman'ın kızlarının annesi eski eşi Tuğba Altıntop "Rafet'i otelde sevgilisiyle bastım" demişti... Rafet El Roman'dan Tuğba Altıntop'un ihanet iddiasına yanıt geldi...

Geçmişte olaylı evlilikleri ile gündemden düşmeyen eski çift Rafet El Roman ile Tuğba Altıntop açıklamalarıyla yine olay oldu. Rafet El Roman'ın eski eşi ve kızları Su El Roman ve Şevval El Roman'ın annesi eski manken Tuğba Altıntop geçtiğimiz günlerde yaptığı ihanet itirafı ile gündem olmuştu.
Tuğba Altıntop katıldığı bir programda yıllar önce olaylı bir şekilde ayrıldığı eski eşi Rafet El Roman hakkında "Bursa'da turne için kaldığı otele sürpriz yapmaya gittim. Rafet otele sevgilisiyle girdi" açıklamasında bulunmuştu.
Tuğba Altıntop'un yıllar önceki aldatma iddiasına ünlü şarkıcı Rafet El Roman'dan yanıt geldi. İşte ihanet iddası hakkında Rafet El Roman'ın açıklaması...
'BİRİNCİSİ O YALAN'
Muhabirlerin konuyla ilgili soruları karşısında ünlü şarkıcı, "Birincisi o yalan, Tuğba Hanım hiç böyle bir şeye şahit olmadı. Hiç böyle bir şey yaşamadık aramızda" ifadelerini kullandı.
'ADIM ÇIKMIŞ ÇAPKINA İNMEZ MECNUN'A'
Çapkın olmadığını söyleyen Rafet El Roman, "Adım çıkmış çapkına inmez Mecnun'a. Hayatımda biri olduğunda gerçekten onlara sadakatli bir insanım. Bu ufak tefek çapkınlık turlarımda doğru kişiyi bulana kadar" şeklinde konuştu.
'YENİDEN KURARIM HAYATIMI'
Muhabirlerin, "Yeniden evlenir misiniz?" sorusuna şarkıcı, "Tabii ki yine evlenirim. Yeniden kurarım hayatımı, yeniden başlarım her şeye. Aşk güzel bir şey" dedi.