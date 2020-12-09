Şarkıcı Berdan Mardini "Bir oda da 8-9 kardeş kalırdık... Yokluk nedir bilirim"

'Olsun' şarkısıyla müzik listelerinin üst sıralarında yerini alan şarkıcı Berdan Mardini, önceki gün Etiler'deydi. Bir restorandan yemek siparişi verirken görüntülenen Mardini, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Yaptığı şarkıları kendi prodüksiyon şirketinden çıkartan Mardini, "Bizi yıllarca çok sömürdüler, artık kendi şirketinden şarkıları çıkartıyorum. Yeter bu kadar sömürdükleri." dedi.
Evinin altına sahne kurduğunu ve yılbaşında ailesine o sahne de konser vereceğini söyleyen başarılı şarkıcı, "Bu sene böyle olacak." dedi.
Çocuklarıyla birlikte sosyal medyasından paylaştığı yılbaşı fotoğrafıyla ilgili gelen eleştirilere, "Bırakın bu yobazlıkları" diyerek tepki gösteren Berdan Mardini, konunun tekrardan hatırlatılması üzerine, "Elhamdülillah müslümanız. Ben çocuklarımı örf ve adetlerimize göre büyütüyorum. Noel baba benim için bir oyuncak. Ben christmas paylaşımı yapmadım. Kim ne düşünüyorsa düşünsün umrumda değil." dedi.
Pandemi süresinde bir küçülme yaşamadığını da söyleyen Berdan Mardini, "Ben her zaman rabbime şükrederim. Ben zor günler gördüm. 1 oda da 8-9 kardeş kalırdık. Yokluk nedir bilirim. O yüzden her zaman şükrederim" dedi.