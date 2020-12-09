Şarkıcı Berdan Mardini "Bir oda da 8-9 kardeş kalırdık... Yokluk nedir bilirim"

Evinin altına sahne kurduğunu ve yılbaşında ailesine o sahne de konser vereceğini söyleyen başarılı şarkıcı, "Bu sene böyle olacak." dedi.

Çocuklarıyla birlikte sosyal medyasından paylaştığı yılbaşı fotoğrafıyla ilgili gelen eleştirilere, "Bırakın bu yobazlıkları" diyerek tepki gösteren Berdan Mardini, konunun tekrardan hatırlatılması üzerine, "Elhamdülillah müslümanız. Ben çocuklarımı örf ve adetlerimize göre büyütüyorum. Noel baba benim için bir oyuncak. Ben christmas paylaşımı yapmadım. Kim ne düşünüyorsa düşünsün umrumda değil." dedi.