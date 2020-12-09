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Sevgilisi ile barışan 'dan evlilik açıklaması!

Eski basketbolcu önceki akşam Bebek’te objektiflere yansıdı. 46 yaşına giren İbrahim Kutluay’a basın mensupları pasta ile sürpriz yaparak kutladı. Habercilerin jesti karşısında şaşıran İbrahim Kutluay, dilek tutarak mumları üfleyerek, “Çok şaşırdım, beni çok mutlu ettiniz” dedi. Sevgilisi ile barışan İbrahim Kutluay “Yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna da yanıt verdi.

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 9.12.2020 17:30 Son Güncelleme: 9.12.2020 18:15 ABONE OL
Sevgilisi Edvina Sponza ile barışan İbrahim Kutluay'dan evlilik açıklaması!

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı. Tek başına şarküteriden alışveriş yaptı. Çıkışta 46 yaşına giren İbrahim Kutluay'a basın mensupları pasta ile sürpriz yaparak doğum gününü kutladı.

Habercilerin jesti karşısında şaşıran İbrahim Kutluay, dilek tutarak mumları üfleyerek, "Çok şaşırdım, beni çok mutlu ettiniz" dedi.

Bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Edvina Sponza ile birlikte olan İbrahim Kutluay'a muhabirlerin, "Yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna Kutluay, "Böyle mutluyuz şimdilik" diyerek cevap verdi

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Sevgilisi Edvina Sponza ile barışan İbrahim Kutluay'dan evlilik açıklaması!
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