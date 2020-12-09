Sevgilisi Edvina Sponza ile barışan İbrahim Kutluay'dan evlilik açıklaması!

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı. Tek başına şarküteriden alışveriş yaptı. Çıkışta 46 yaşına giren İbrahim Kutluay'a basın mensupları pasta ile sürpriz yaparak doğum gününü kutladı.
Habercilerin jesti karşısında şaşıran İbrahim Kutluay, dilek tutarak mumları üfleyerek, "Çok şaşırdım, beni çok mutlu ettiniz" dedi.
Bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Edvina Sponza ile birlikte olan İbrahim Kutluay'a muhabirlerin, "Yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna Kutluay, "Böyle mutluyuz şimdilik" diyerek cevap verdi