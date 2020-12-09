Haberler Günaydın Haberleri Ünlü sunucu Nazlı Çelik hemen suç duyurusunda bulundu… Sosyal medyadan yayınlanan o videoyu gördüğünde şoke oldu! Özel hayatı ifşa edildi!

Ünlü sunucu hemen suç duyurusunda bulundu… Sosyal medyadan yayınlanan o videoyu gördüğünde şoke oldu! Özel hayatı ifşa edildi!

Sunucu , özel hayatının ihlal edildiğini belirterek hareket geçti. Çelik, geçtiğimiz günlerde savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu. İddiaya göre; 27 Kasım günü bir hesabında paylaşıldı. Videoda Nazlı Çelik'in aile bireylerinin kimlik bilgileri ve açık adresleriyle birlikte, Nazlı Çelik hakkında hakaret ve tehdit içerikli sözler vardı. Videoyu gördüğünde şoke olan Çelik, oturduğu ikametin açık adresinin paylaşılarak özel hayatının ihlal edildiğini, ailesinin bilgilerinin paylaşılarak kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak yayıldığını ve hedef haline getirildiğini ileri sürdü. Çelik'in bilgilerinin yer aldığı video, Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime engellendi.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 9.12.2020 08:05 Son Güncelleme: 9.12.2020 08:10 ABONE OL
Ünlü sunucu Nazlı Çelik hemen suç duyurusunda bulundu… Sosyal medyadan yayınlanan o videoyu gördüğünde şoke oldu! Özel hayatı ifşa edildi!

Sunucu Nazlı Çelik, geçtiğimiz günlerde savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre; 27 Kasım günü bir sosyal medya hesabında video paylaşıldı.

Videoda Çelik'in aile bireylerinin kimlik bilgileri ve açık adresleriyle birlikte, Çelik hakkında hakaret ve tehdit içerikli sözler vardı.

Videoyu gördüğünde şoke olan Çelik, oturduğu ikametin açık adresinin paylaşılarak özel hayatının ihlal edildiğini, ailesinin bilgilerinin paylaşılarak kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak yayıldığını ve hedef haline getirildiğini ileri sürdü.

Çelik'in bilgilerinin yer aldığı video, Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime engellendi.

Alınan kararda video ile Çelik'in kasıtlı olarak kişisel haklarının ihlal edildiği, hedef haline getirildiği ve sarf edilen sözlerin fikir düşünce özgürlüğü kapsamında olmadığı anlaşıldı.

Çelik'e karşı işlenen suçun failinin tespit edilmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü sunucu Nazlı Çelik hemen suç duyurusunda bulundu… Sosyal medyadan yayınlanan o videoyu gördüğünde şoke oldu! Özel hayatı ifşa edildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA