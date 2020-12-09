Ünlülerin hesap kavgasını bilirkişi çözecek

Ünlü kebapçı Selahattin Aydoğdu'nun oğullarının işlettiği Fiko Ocakbaşı'nda yüksek hesap gerekçesiyle çıkan kavgada kan akmış, hesabın tamamını ödemek istemeyen Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Serhan Kerim Adalı ile mekan sahipleri arasında çıkan kavgada taraflar birbirini yaralamıştı. Her iki taraf da geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıktı. Mahkemede gergin dakikalar yaşanırken, mahkeme mekanda bulunan kameraların incelenmesi için dosyayı bilirkişiye gönderdi.Fiko Ocakbaşı'nın ortaklarından Uğur Aydoğdu ifadesinde, olay günü Kadayıfçıoğlu ve Adalı'nın garsonlara hesabın bir kısmını ödemek istediklerini söylediğini anlattı. Aydoğdu, garsona hesabın tamamını ödemeleri gerektiğini söylediğini fakat garsonun yanına bir kez daha gelerek "Kadayıfçıoğlu, 'Patronun mermi mi yemek istiyor?' diye sordu" dediğini ileri sürdü. Aydoğdu ifadesinde, bu sözler üzerine iki gencin oturduğu masaya gidip Kadayıfçıoğlu'na, "Bana mermi yedirecekmişsiniz!" deyince Adalı'nın üzerine yürüyüp küfürler savurduğunu ifade etti. Abisi Fikret Aydoğdu ile ikiliyi dışarı çıkardığını anlatan işletmeci, dışarıda tarafların yumruk ve tekmelerle saldırdığını, kendilerini korumak için karşılık verdiklerini, bu sırada Adalı'nın Aydoğdu'nun burnunu kırdığını kaydetti.Kadayıfçıoğlu ve Adalı ise mekan sahiplerini yaklaşık bir yıldır tanıdıklarını, mekanla anlaşmalarının olduğunu, her geldiklerinde hesabın yüzde 70'lik kısmını ödediklerini belirtti. Olay günü hesabın tamamı talep edilince tartışma çıktığını söyleyen ikili, Aydoğdu'nun masalarına gelerek "Dışarı gelin" dediğini ve dışarıda kavga çıktığını anlattı.Yürütülen soruşturma sonunda mekandan alınan güvenlik kamerası görüntüleri ve Adli Tıp Kurumu'nun darp raporu neticesinde Alaattin Kadayıfçıoğlu, Serhan Kerim Adalı, Uğur Aydoğdu ve Fikret Aydoğdu'nun şüpheli olarak yer aldığı iddianame düzenlendi. Dört şüpheli hakkında 'Birden fazla kişi ile tehdit, hakaret, yaralama' suçları kapsamında 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde yargılama yapıldı. Mahkemede ifade veren taraflar birbirleri hakkındaki şikayetlerinden vazgeçti. Mahkeme, kavganın yaşandığı mekanın güvenlik görüntülerinin incelenmesi için dosyayı bilirkişiye gönderdi. Dava ilerleyen günlerde devam edecek.