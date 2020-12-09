Son dakika haberi: Zehra Çilingiroğlu’nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Serhan Kerim Adalı'nın hesap kavgasında yeni gelişme!

Aydoğdu ifadesinde, bu sözler üzerine iki gencin oturduğu masaya gidip Kadayıfçıoğlu'na, "Bana mermi yedirecekmişsiniz!" deyince Adalı'nın üzerine yürüyüp küfürler savurduğunu ifade etti. Abisi Fikret Aydoğdu ile ikiliyi dışarı çıkardığını anlatan işletmeci, dışarıda tarafların yumruk ve tekmelerle saldırdığını, kendilerini korumak için karşılık verdiklerini, bu sırada Adalı'nın Aydoğdu'nun burnunu kırdığını kaydetti.