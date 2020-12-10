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Ah o sözler arşivlerde kalmasa!

de, 'Siyah olan şey kalpleridir!' diyerek Şampiyonlar Ligi maçında ırkçı saldırıya uğrayan 'ya destek çıktı ama sosyal medyada hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Giriş Tarihi: 10.12.2020 ABONE OL
Ah o sözler arşivlerde kalmasa!

UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Pierre Webo'nun uğradığı ırkçı saldırı tüm dünyayı karıştırdı. Gülben Ergen de, 'Siyah olan şey kalpleridir!' diyerek Webo'ya destek çıktı ama sosyal medyada hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Bazı takipçileri Gülben'e, 1997 yılında Yaramaz şarkısına siyahi bir çocukla çektiği klip sırasında sarf ettiği şu sözü hatırlattı: "Aslında maymun oynatacaktık ama bulamadık, biz de zenci çocuk oynatalım dedik!" Arşivler olmasa her şey unutulup gidecek ama... Gülben, şu atasözünü aklından çıkarmamalı: "Bin düşün, bir söyle!"

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Ah o sözler arşivlerde kalmasa!
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