Camelo Lopez ile Soner Sarıkabadayı’nın oğlu ilgi odağı oldu! Herkes Hasan Matias bebeği merak ediyor! Sosyal medya yıkıldı!

Göç İdaresi o kadar büyük bir yoğunlukta çalışıyor ki evlilik için gerekli belgeleri alamayabilirdim. Bu süreçte çok zorlandık. Daha sonra hem Mersin'de hem de Kolombiya'da düğün yapmayı düşünüyoruz. Hasan Matias'ı kucağına alan şarkıcı, mutlu haberi, "Canım oğlum, hayatımıza hoş geldin" sözleriyle duyurmuştu.