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ile ’nın oğlu oldu! Herkes bebeği merak ediyor! yıkıldı!

Sade bir nikah töreniyle evlenen ile , geçtiğimiz haftalarda oğullarını kucaklarına almıştı. Bebeklerine adını veren çiftten Sarıkabadayı, doğum sonrası "Çok değişik bir duygu, tarif etmeye hislerim yetmez. Tanımlayabileceğim bir duygu değil" demişti. 42 yaşına basan şarkıcı Soner Sarıkabadayı, eşi Madelein ve oğlu Hasan Matias ile birlikte çekilen karesini paylaştı. Sarıkabadayı, gönderisine, "İyi ki doğdum. Allah'mın bana nasip ettiği en güzel hediye için binlerce kez şükrediyorum" notunu düştü.

Giriş Tarihi: 10.12.2020 14:50 Son Güncelleme: 10.12.2020 15:04 ABONE OL
Camelo Lopez ile Soner Sarıkabadayı’nın oğlu ilgi odağı oldu! Herkes Hasan Matias bebeği merak ediyor! Sosyal medya yıkıldı!

Geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturan Soner Sarıkabadayı-Madelein Lopez Camelo çifti oğulları Hasan Matias'ı kucaklarına aldı.

İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Sarıkabadayı 42 yaşına bastı.

Lopez Camelo, eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Yenı yıla ünlü tenor Murat Karahan ile merhaba
Yenı yıla ünlü tenor Murat Karahan ile merhaba

Eşi ve oğlu ile birlikte çekilen karelerini yayınlayan Madelein Lopez Camelo, gönderisine, "Beni her gün hayal ettiğimden daha mutlu eden adama mutlu yıllar. Tüm sevgin için teşekkür ederim, özellikle bebeğimiz için" notunu düştü.

Aynı fotoğrafı paylaşan Soner Sarıkabadayı ise, "İyi ki doğdum. Allah'mın bana nasip ettiği en güzel hediye için binlerce kez şükrediyorum" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde bu kareyi, "Canım oğlum" notuyla takipçileriyle paylaşmıştı.

Yenı yıla ünlü tenor Murat Karahan ile merhaba
Yenı yıla ünlü tenor Murat Karahan ile merhaba

Soner Sarıkabadayı, oğlunu kucağına aldığı anda yaşadığı duyguyu, "Ağlarken kucağıma verdiler. 'Bana vermeyin. Çok küçük' dedim" sözleriyle anlatmıştı.

Koronavirüs nedeniyle evlilik işlemlerinde zorlandığını belirten Soner Sarıkabadayı, şunları söylemişti:

Pandemi döneminde evlenmek istedik. O dönem çok bürokratik sıkıntı yaşadık. Kolombiya hükümetinden bir evrakı almamız 6 ay sürdü. Ankara'daki Kolombiya konsolosluğundan da aynı şekilde.

Yenı yıla ünlü tenor Murat Karahan ile merhaba
Yenı yıla ünlü tenor Murat Karahan ile merhaba

Göç İdaresi o kadar büyük bir yoğunlukta çalışıyor ki evlilik için gerekli belgeleri alamayabilirdim. Bu süreçte çok zorlandık. Daha sonra hem Mersin'de hem de Kolombiya'da düğün yapmayı düşünüyoruz. Hasan Matias'ı kucağına alan şarkıcı, mutlu haberi, "Canım oğlum, hayatımıza hoş geldin" sözleriyle duyurmuştu.

Yenı yıla ünlü tenor Murat Karahan ile merhaba
Yenı yıla ünlü tenor Murat Karahan ile merhaba
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Camelo Lopez ile Soner Sarıkabadayı’nın oğlu ilgi odağı oldu! Herkes Hasan Matias bebeği merak ediyor! Sosyal medya yıkıldı!
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