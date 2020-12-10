Oyuncu Eda Ece hayranlarını çok kızdırdı! Eda Ece'nin bu haline "Bunu da mı görecektik?" yorumları yağdı...

Bunu gören hayvanseverler ise Eda Ece'ye tepki yağdırdı.

O mesajlardan bazıları ise şöyle; "Söylediklerinle yaptıkların arasında dağlar kadar fark var", "Kim bilir o kürk için kaç hayvan öldürüldü", "Bunu da mı görecektik!", "Bu hareketinle hayvan katillerinin suç ortağı oluyorsun."