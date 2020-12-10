Sinan Akıl’ın açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü! "Aşıyı içeceğim"

Sanat dünyasından arkadaşların var mı?

Sinan Akçıl: Mustafa Ceceli ve Murat Dalkılıç ile aram iyi. Ebru Gündeş büyük sırdaşım. İrem Derici var zaman zaman ona kızıyorum sonra düzeliyor. Demet Akalın ile ilişkimiz inişli çıkışlı. Bir kaç lise arkadaşım var onlarla daha rahat konuşuyorum tabi.