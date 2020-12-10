Sinan Akıl’ın açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü! "Aşıyı içeceğim"

Sinan Akçıl geçtiğimiz günlerde Kadir Çetin'in sunduğu arabada gerçekleştirilen programına konuk oldu. Kadir Çetin'in sorularına yanıt verdi.
Sanat dünyasından arkadaşların var mı?
Sinan Akçıl: Mustafa Ceceli ve Murat Dalkılıç ile aram iyi. Ebru Gündeş büyük sırdaşım. İrem Derici var zaman zaman ona kızıyorum sonra düzeliyor. Demet Akalın ile ilişkimiz inişli çıkışlı. Bir kaç lise arkadaşım var onlarla daha rahat konuşuyorum tabi.
İÇİMDE BİR BUZDAĞI VAR!
Şarkıları bana bakan bu nasıl yazmış diyor. Dışardan bakınca çok pozitifim enerjim yüksek. Çünkü pozitif enerji çekmek istiyorum.
İçimi bilmiyorlar. Yılların birikimi bir çok acım var. Buzdağı gibi bir şey var içimde, dışardan görünmüyor.
Bu şarkılarda öyle çıkıyor. Sonsuz mutluluk diye bir şey yok. Mutlu olmak için bazı acıları çekmek gerekiyor. Sonsuz mutsuzlukta yok. İkisini dengelemek lazım.
"AŞIYI İÇECEĞİM!"
Son günlerde aşı tartışması yaşanıyor senin bununla ilgili düşüncen ne? Bazıları Çin aşısı olmam alman aşısı olurum diyor, bazıları alman aşısı olmam için aşısı olurum diyor, bazıları hiç aşı olmam diyor. Sen ne düşünüyorsun?
Sinan Akçıl "aşı çıksın bırak olmayı, içerim. Resmen içeceğim aşı bir an önce çıksın, aşımızı olalım eski günlerimize geri dönelim.