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haberler: apar topar … Sevenlerine kötü haber!

gündemi ’dan gelen haberiyle sarıldı. Sağın, sevenlerini korkuttu. Ünlü şarkıcı Simge Sağın karın ağrısı nedeniyle . Yapılan incelemelerin ardından Sağın, ameliyatına alındı. Sağın, dün akşam şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastanelik oldu. İşte ünlü şarkıcı Simge Sağın’dan gelen son dakika haberinin tüm detayları…

Giriş Tarihi: 10.12.2020 15:30 Son Güncelleme: 10.12.2020 15:44 ABONE OL
Son dakika haberler: Simge Sağın apar topar hastaneye kaldırıldı… Sevenlerine kötü haber!

Güzel şarkıcı Simge Sağın karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından Sağın, apandisit ameliyatına alındı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Simge Sağın, dün akşam şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastanelik oldu.

Apandisit teşhisi konan, Sağın apar topar ameliyata alındı. Ünlü şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Öte yandan güzel şarkıcı, geçtiğimiz günlerde YouTube'da yayın yapan 'Bize Kaldı' kanalına konuk olmuştu.

Sağın arkadaşı Selin Ciğerci'yi arayarak "Pandemiden dolayı sıkıntılı durumdayım, 150 bin TL'ye ihtiyacım var" diyerek şaka yapmıştı.

Ciğerci'nin arkadaşının bu isteğine karşılık verdiği "Hay hay, yarın sabah bankacımı arayıp hemen hallediyorum" diyen Ciğerci, "Ne zaman pandemi biter bana parsel parsel ödersin.

Yenı yıla ünlü tenor Murat Karahan ile merhaba
Yenı yıla ünlü tenor Murat Karahan ile merhaba

Kimseye de söyleme, kimse de bilmesin" yanıtı ise olay olmuştu.

Yenı yıla ünlü tenor Murat Karahan ile merhaba
Yenı yıla ünlü tenor Murat Karahan ile merhaba
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Son dakika haberler: Simge Sağın apar topar hastaneye kaldırıldı… Sevenlerine kötü haber!
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