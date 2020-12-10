Son dakika haberler: Simge Sağın apar topar hastaneye kaldırıldı… Sevenlerine kötü haber!

Güzel şarkıcı Simge Sağın karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından Sağın, apandisit ameliyatına alındı.
Hürriyet'te yer alan habere göre Simge Sağın, dün akşam şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastanelik oldu.
Apandisit teşhisi konan, Sağın apar topar ameliyata alındı. Ünlü şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan güzel şarkıcı, geçtiğimiz günlerde YouTube'da yayın yapan 'Bize Kaldı' kanalına konuk olmuştu.
Sağın arkadaşı Selin Ciğerci'yi arayarak "Pandemiden dolayı sıkıntılı durumdayım, 150 bin TL'ye ihtiyacım var" diyerek şaka yapmıştı.
Ciğerci'nin arkadaşının bu isteğine karşılık verdiği "Hay hay, yarın sabah bankacımı arayıp hemen hallediyorum" diyen Ciğerci, "Ne zaman pandemi biter bana parsel parsel ödersin.