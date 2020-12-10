Haberler Günaydın Haberleri Tolga Karel’den Sermiyan Midyat’a sert sözler: Omurgasız ikiyüzlü

’den ’a sert sözler: Omurgasız ikiyüzlü

, yıllardır ’yi eleştiren ’ın “Amerika’da gördüklerimden sonra memleketimin kıymetini anladım” sözlerine tepki gösterdi: “Tribünlere oynuyor, omurgasız, ikiyüzlü adam!”

TUBA KALÇIK TUBA KALÇIK
Giriş Tarihi: 10.12.2020 ABONE OL
Tolga Karel’den Sermiyan Midyat’a sert sözler: Omurgasız ikiyüzlü

'RİYAKARLIK YAPIYOR'
Amerika'da yaşayan oyuncu Tolga Karel, Sermiyan Midyat'ı samimiyetsizlikle suçladı. Karel, "Sermiyan, 'Amerika'da gördüklerimden sonra memleketimin kıymetini anladım' diyerek riyakarlık yapıyor. Amerika'ya gelip burayı, Türkiye'deyken ülkesini kötülüyor. Kadına şiddetten 8 yılla yargılanıyor. Davadan kaçmak için buraya geldi. Yıllarca haksız şekilde eleştirdiği iktidarı bir anda övmeye başladı" diye konuştu.

'ADAM OLAN ŞİDDET UYGULAMAZ'
Karel, sözlerine şöyle devam etti: "Amerika'nın tabii ki çok eksiği var ancak Sermiyan burayı eleştirmek için çekmedi o videoyu. Tribünlere oynamak için yaptı. Görüyoruz işte 'muhalif' diye geçinen Sermiyan Midyat'ın omurgasızlığını, riyakarlığını. Durumu, bir muhalifin hazin sonu olarak görüyorum. Önce Sevcan Yaşar'a gösterdiği şiddetin hesabını versin. Kadına şiddet uygulayan adam değildir!"

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere 'Nereden nereye' dedirtti... Güzel oyuncu Cansu Dere 20 yıldaki değişimi ile dudak uçuklattı!

Yenı yıla ünlü tenor Murat Karahan ile merhaba
Yenı yıla ünlü tenor Murat Karahan ile merhaba
ARKADAŞINA GÖNDER
Tolga Karel’den Sermiyan Midyat’a sert sözler: Omurgasız ikiyüzlü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA