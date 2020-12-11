Gülçin Bayrak’ın hayvancılık yapma hayali gerçek oldu

Atv'nin başarılı sunucusu, yılların en güvenilir ismi Müge Anlı ve Finish, kadınların hayallerini gerçekleştirmek üzere el ele verdi. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ardından yayınlanan 'Gücümüz Yeter'in üçüncü bölümünde Gülçin Bayrak'ın hayali gerçek oldu. Ailesinin ilk çocuğu olarak dünyaya gelen Bayrak'ın dünyası babasının ikinci evliliğiyle sarsıldı. Üvey annesi "Üç çocuğa bakamam" deyince, babası onu Sakarya'ya babaannesinin yanına gönderdi. Bayrak yaşadıklarını söyle anlattı: "Köyde babaannemle yaylacılık yapmaya başladım. Bana bir düve verdi, 'Sen bakıp büyüteceksin' dedi, sonra ona bakmaya başladım, büyüttüm besledim, hayvancılığa merak sardım. Daha sonra babaannem beni evlendirdi. 19 yaşındayken ilk çocuğumu kucağıma aldım. İmkansızlıktan altın yüzüğümü sattım. Hep hayalini kurdum, 'Keşke hayvanlarım olsa büyütsem, beslesem' dedim. İmkanlarım kısıtlıydı ama yapamazdım. Sonra bir gün Müge Anlı'nın Gücümüz Yeter çağrısını gördüm."



'SEN YETER Kİ VAZGEÇME, BİZİM GÜCÜMÜZ HER ŞEYE YETER'

Bayrak'ı duyan Anlı, Finish ile birlikte hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Anlı, Bayrak'a şu sözlerle seslendi: "Sen yeter ki vazgeçme, biz hayallerini gerçekleştirmek için her şeyi yaparız. Gücümüz yeter. Senin için bir sürpriz hazırladık. Çok istediğin ineği senin için aldık ve ineğinin bir de yavrusu olacak. Babadan kalma ahırını hayvanların yaşayabileceği standarda getirdik. 1 yıl boyunca veteriner desteğini vereceğiz, yemini de hazırladık. Ve senin için bir mandırayla anlaştık. İneğinden sağladığın sütünü buraya satabilecek ve aile ekonomine katkıda bulanabileceksin."