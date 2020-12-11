Kuruluş Osman’ın reyting zaferi

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', büyük bir heyecanla takip edilen ve çok konuşulan 37'nci bölümüyle reytingin zirvesine yerleşti. Dizi, Tüm Kişiler'de yüzde 13.97 izlenme oranı ve yüzde 28.00 izlenme payı, 20+ABC1'de ise yüzde 13.90 izlenme oranı ve yüzde 26.57 izlenme payı elde ederek birinci oldu. #Türkün- Zaferi etiketiyle sosyal medyada ses getiren, gece boyu Türkiye ve dünya gündeminde yer alan Kuruluş Osman'ın 37'nci bölümünde Kulucahisar'ı fetheden Osman Bey, Yavlak Arslan'ın tuzağından kurtuldu ancak Flatyos, Osman Bey'i köşeye sıkıştırdı.