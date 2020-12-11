Haberler Günaydın Haberleri Son Dakika Haberi: İbrahim Tatlıses 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya’dan ayrıldı! Ayrılığın nedeni… Sosyal medyadan tamamen sildi!

Haberi: 43 yaş küçük sevgilisi ’dan ayrıldı! Ayrılığın nedeni… Sosyal medyadan tamamen !

haberiyle bombayı patlattı! 9 yıl aradan sonra yeniden ekranlara dönen İbrahim Tatlıses, programıyla sık sık gündeme geliyor. İbrahim Tatlıses şimdi de uzun bir aradan sonra hayatıyla yeniden gündeme geldi. Hayatına giren kadınlar magazin gündeminde geçmişte sıkça yer alan İbrahim Tatlıses gönlünü kendisinden 42 yaş küçük 'ya kaptırmıştı. 68 yaşında ve 7 çocuk ve 9 toruna sahibi olan İbrahim Tatlıses, 'da genç sevgilisi Gülçin Karakaya ilk kez kameralar karşısına geçmişti. İbrahim Tatlıses'in 26 yaşındaki sevgilisi Gülçin Karakaya’dan ayrıldığı haberi magazin gündemine gibi düştü. Yıllar sonra şov programı ile ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'in genç sevgilisini 'a götürmediği ve bu nedenle aralarının bozulduğu iddia edildi. Gülçin Karakaya, Tatlıses’i sosyal medyada takip etmeyi bıraktı ve aşk fotoğrafları da silindi.

Giriş Tarihi: 11.12.2020 15:43 Son Güncelleme: 11.12.2020 15:49 ABONE OL
Son Dakika Haberi: İbrahim Tatlıses 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya’dan ayrıldı! Ayrılığın nedeni… Sosyal medyadan tamamen sildi!

İbrahim Tatlıses'in, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan ayrıldığı ortaya çıktı.

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz aylarda 26 yaşındaki sevgilisi ile Bodrum'dan aşk paylaşımları yapmıştı.

Uçankuş'ta yer alan habere göre, yıllar sonra şov programı ile ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'in genç sevgilisini İstanbul'a götürmediği ve bu nedenle aralarının bozulduğu iddia edildi.

Gülçin Karakaya, İbrahim Tatlıses'i sosyal medyada takip etmeyi bıraktı ve aşk fotoğrafları da silindi.

9 yıl aradan sonra yeniden ekranlara dönen İbrahim Tatlıses, İbo Show programıyla sık sık gündeme geliyor.

İbrahim Tatlıses şimdi de uzun bir aradan sonra aşk hayatıyla yeniden gündeme geldi.

Hayatına giren kadınlar magazin gündeminde geçmişte sıkça yer alan İbrahim Tatlıses gönlünü kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya'ya kaptırmıştı.

68 yaşında ve 7 çocuk ve 9 toruna sahibi olan İbrahim Tatlıses, Bodrum'da genç sevgilisi Gülçin Karakaya ilk kez kameralar karşısına geçmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: İbrahim Tatlıses 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya’dan ayrıldı! Ayrılığın nedeni… Sosyal medyadan tamamen sildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA