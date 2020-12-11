Son Dakika Haberi: İbrahim Tatlıses 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya’dan ayrıldı! Ayrılığın nedeni… Sosyal medyadan tamamen sildi!

İbrahim Tatlıses'in, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan ayrıldığı ortaya çıktı.
İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz aylarda 26 yaşındaki sevgilisi ile Bodrum'dan aşk paylaşımları yapmıştı.
Uçankuş'ta yer alan habere göre, yıllar sonra şov programı ile ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'in genç sevgilisini İstanbul'a götürmediği ve bu nedenle aralarının bozulduğu iddia edildi.
Gülçin Karakaya, İbrahim Tatlıses'i sosyal medyada takip etmeyi bıraktı ve aşk fotoğrafları da silindi.
9 yıl aradan sonra yeniden ekranlara dönen İbrahim Tatlıses, İbo Show programıyla sık sık gündeme geliyor.
İbrahim Tatlıses şimdi de uzun bir aradan sonra aşk hayatıyla yeniden gündeme geldi.