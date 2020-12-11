Yerel seçimlerde CHP’ye şarkı yapan Anadolu rock şarkıcısI Ali Ata’dan yaylım ateşi! Ali Ata "İstanbul’un 5 yılını çaldık..."

'KONSERLERİM İPTAL OLDU'



Ben vatanını, milletini seven bir sanatçıyım. Yaptığım paylaşım sonrası CHP'li birçok belediye başkanı beni takipten çıktı. 'Sana yakıştıramadık, sen şimdi tamamen boşta kaldın, hayatını yok ettin, diğer tarafta da barınamazsın' gibi saçma sapan söylemlere maruz kalıyorum. Ben yedi kardeşli bir ailenin çocuğuyum. Benim rızkımı Rabbim verir. Hiç olmazsa mikrofonumu bir tarafa asarım ama vicdanım rahat olur, yarın öbür gün 'Ülkem ve çocuklarım için doğruyu söyledim' derim. Açlıktan kimse ölmemiş ki bu zamana kadar. Beni paraya tapan sanatçılardan zannettiler. Ama biz Anadolu'dan gelmiş, yokluğu, varlığı, her şeyi yaşamış insanlarız. Allah'tan başka kimseye eğilmeyiz.

Pandemiden dolayı ertelenen konserlerim vardı; Ankara, Adana, İstanbul'da yedi-sekiz tane. Hepsi paylaşımı yaptıktan sonra iptal oldu. Ben CHP'li belediyelerde konser veren bir sanatçıydım ama dün itibariyle iptaller oldu. CHP'nin bütün belediyelerinde tanınan, el üstünde tutulan bir sanatçıyım normalde, bu olanlar bana komik geliyor. Ben zaten kendi çıkarlarımı düşünmüş olsaydım bunları yapmazdım. Göze almıştım bunları. Böyle yapacaklarını biliyordum. Pişman da değilim.

Pandemi döneminde Beykoz'da İBB konserine çıktım. O zamanda para için çıkmadım. Ben müzisyenlerime cebimden para verip çıktım o konsere. Bana 'Belediyeye katkı olsun' falan dediler ama ben ona da artık inanmıyorum. Kim bilir benim adıma kime ne kadar kaşe verdiler?