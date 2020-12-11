Yerel seçimlerde CHP’ye şarkı yapan Anadolu rock şarkıcısI Ali Ata’dan yaylım ateşi! Ali Ata "İstanbul’un 5 yılını çaldık..."

Anadolu rock sanatçısı Ali Ata, bir anda ülke gündemine bomba gibi düştü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim dönemindeki 'Çare İmamoğlu' şarkısını gönüllü olarak hazırlayan Ali Ata, "Hayatımın en kötü projesi bu adama şarkı yapmak, desteklemek" sözleriyle İBB Başkanı İmamoğlu'na verdiği destek nedeniyle pişman olduğunu belirtti. Ata, "İstanbul'un beş yılını çaldığımız için özür dileriz. Bu adam tam hayal kırıklığı çıktı. Aldatıldık.
Hiçbir icraatı olmayan, fenomen gibi sürekli gündem peşinde koşan, yediğini, içtiğini sosyal medyaya atan, tecavüzün üstünü örtbas eden, elinde hiçbir proje olmayan, sürekli otogarın temizliğini paylaşan, yandaşçılığın kralını yapan, '16 milyon için her şey çok güzel olacak' deyip hepimizi kandırıp eş, dost ve çevresine her şeyi güzel yapan bu adam adına tüm İstanbullulardan özür diliyorum. Hayatımın en kötü projesi bu adama şarkı yapmak, desteklemek oldu ama her şerde bir hayır vardır. Böylelikle anladık ki bunlar ülkeyi yönetemez. Devlet, vatan, millet diye bir şey kalmaz" ifadeleriyle İmamoğlu'na tepki gösterdi. Akabinde İBB Sözcüsü Murat Ongun'un, "Biz Ali Ata'yı değil Ali Altay'ı tanırız" diyerek kendisini tanımadığını ifade etmesi üzerine Ata, Seyrantepe'deki seçim ofisindeki görüntülerini, CHP belediyesindeki konserlerini, hatta İmamoğlu ile kol kola çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Bu durum topu taca atmak için çırpınıp duran İBB Sözcüsü Ongun'a güzel bir gol oldu.
'TİKTOK FENOMENİ GİBİ'
Şimdi gelelim olay sonrası gündeme oturan Ali Ata ile konuşmamdaki satır başlıklarına... Bir anda Twitter gündemine oturan ve herkesin ulaşmaya çalıştığı, sekiz yıldır müzik dünyasında olan, dört albümü bulunan, yaptığı 'Nenni Bebek' türküsünü Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan, onlarca Anadolu rock müziği ödülü bulunan, ayrıca endüstri mühendisi olan Ali Ata ile telefonda konuştuk. Seçim döneminde para almadan, cebinden para harcayarak toplamda beş şarkı hazırlayan Ali Ata, "Ben şu an CHP'ye oy veren halka bir şey diyemem, saygı duymak zorundayım. Ama CHP'yi yönetenler eğer benim ülkeme yanlış, eksik şeyler yapıyorsa ben bunu söylemek zorundayım. Bu ülkede herkesin siyaset yapma hakkı vardır. Ben proje sanatçısı olmadım hiç. Ben ülkemi seven bir adamım" dedi. Ata ardından şunları söyledi:
CHP'de şunu gördüm ki, siyaset adamı çok ama devlet adamlığı hiç yok. Devlet yönetecek hiç kimse yok. Her şerde bir hayır vardır. Ülkemiz büyük bir felaketten döndü. Yani bu adam (İmamoğlu) hani derler ya, İstanbul'u alan Türkiye'nin provasını yapar. Bu adam detone oldu, yapamadı ekibiyle...
Bu pandemi döneminde adam sanki koronanın fazla olmasını istiyor. Otobüsleri kızağa çekmesi, bilerek yavaşlatması, işçileri işten çıkartması gibi saçma işler yapınca kopma yaşadım. Bir de İmamoğlu tam bir Tiktok fenomeni gibi. Hiçbir projesi yok. Hani bazı popçular vardır, sesi yoktur ama Etiler'e bir mankenle gidip gündem olmak ister ya, bu adamda sürekli böyle.
'KONSERLERİM İPTAL OLDU'
Ben vatanını, milletini seven bir sanatçıyım. Yaptığım paylaşım sonrası CHP'li birçok belediye başkanı beni takipten çıktı. 'Sana yakıştıramadık, sen şimdi tamamen boşta kaldın, hayatını yok ettin, diğer tarafta da barınamazsın' gibi saçma sapan söylemlere maruz kalıyorum. Ben yedi kardeşli bir ailenin çocuğuyum. Benim rızkımı Rabbim verir. Hiç olmazsa mikrofonumu bir tarafa asarım ama vicdanım rahat olur, yarın öbür gün 'Ülkem ve çocuklarım için doğruyu söyledim' derim. Açlıktan kimse ölmemiş ki bu zamana kadar. Beni paraya tapan sanatçılardan zannettiler. Ama biz Anadolu'dan gelmiş, yokluğu, varlığı, her şeyi yaşamış insanlarız. Allah'tan başka kimseye eğilmeyiz.
Pandemiden dolayı ertelenen konserlerim vardı; Ankara, Adana, İstanbul'da yedi-sekiz tane. Hepsi paylaşımı yaptıktan sonra iptal oldu. Ben CHP'li belediyelerde konser veren bir sanatçıydım ama dün itibariyle iptaller oldu. CHP'nin bütün belediyelerinde tanınan, el üstünde tutulan bir sanatçıyım normalde, bu olanlar bana komik geliyor. Ben zaten kendi çıkarlarımı düşünmüş olsaydım bunları yapmazdım. Göze almıştım bunları. Böyle yapacaklarını biliyordum. Pişman da değilim.
Pandemi döneminde Beykoz'da İBB konserine çıktım. O zamanda para için çıkmadım. Ben müzisyenlerime cebimden para verip çıktım o konsere. Bana 'Belediyeye katkı olsun' falan dediler ama ben ona da artık inanmıyorum. Kim bilir benim adıma kime ne kadar kaşe verdiler?