Adada vapuru kaçırdık bankta sabahladık

Ünlü oyuncu Çetin Altay, canlandırdığı rollerle izleyicinin en sevdiği oyunculardan biri oldu. Kariyerinde 15 yılı geride bırakan Altay, özellikle Oflu Hoca'nın hikayesinin anlatıldığı film serisiyle büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Komedideki performansıyla herkesi güldüren ünlü oyuncunun hayatında da oldukça ilginç anıları var. Altay, gençlik yıllarında ve yurt dışı seyahatlerinde başına gelen ilginç olayları bizimle paylaştı. Yirmi yıl öncesine dönen Altay, bir arkadaşıyla gittiği ada gezintisinin hiç beklemedikleri bir şekilde sonlandığını anlattı. Günün oldukça eğlenceli başladığını söyleyen ünlü oyuncu, "Bir arkadaşımla adaya gitmiştik. Orada bir tanıdığımızı ziyaret edip eğlenceli bir gün geçirecektik. Ancak geri dönüşü hesaplamamışız. Belli bir saatten sonra vapur olmuyor. Biz de son vapuru kaçırınca ortada kaldık. Otele gidip konaklayacak paramız yoktu. Hatta polislerle de ilginç bir diyalog geçti aramızda. Dolaşırken bir polise 'Karakol sıcaktır, burada kalmamız için ne yapmamız gerekiyor?' diye sorduk. 'Bunun için suç işlenmiş olması lazım' diye cevap verdiler" dedi. Hava gittikçe soğuyunca ne yapacağını şaşıran Altay, arkadaşıyla birlikte durumu kabullenip çareyi sokakta geçirmekte bulmuş: "Sabaha kadar o soğukta dışarlarda dolandık. Sonrasında da bankta uyumak zorunda kaldık."







Mekanda kilitli kaldım

Ünlü oyuncunun seyahatlerinin bazıları da oldukça maceralı geçmiş. Birkaç sene önce Almanya'ya arkadaşlarını ziyarete giden Altay, akşam yemeği için gittiği restoranda unutamadığı bir olay yaşamış. Altay, o geceyi şöyle anlattı: "Almanya'da bir seyahate gittik. Orada bir restorana yemek yemeye gittim bir akşam vakti. Pandemiden çok çok önce de bende el yıkama hastalığı vardı. Şimdi işimize yarıyor. Dortmund'da bir restorandı. Merdivenlerin altında bir yer... Orada ellerimi yıkayabileceğimi söylediler. Ama bir insan orada kalsa asla kimse duyamaz, önünden kimsenin geçebileceği bir yerde de değil. Ayrı bir bölmeydi. Ben de telefonu masaya bırakıp elimi yıkamaya gitmiştim." Elini yıkamak için girdiği yerde birden kapının bozulup kilitlendiğini söyleyen oyuncu, "İçeri girerken kapıda bir gariplik olduğunu hissetmiştim. Sonra kapandı ben de elimi yıkadım. Çıkmak için kapıyı açmaya çalıştım açılmıyor. Bağırıyorum olmuyor. Uzun süre içeride kaldım. Arkadaşlarım da sohbete dalmışlar akıllarına bana bakmak gelmemiş. Garsonlar da geçmiyor. Sesimi duyurmak için bağırıyorum. Kapı çok ağırdı. Dışarıdan kuvvet verilerek açılıyordu. Sonra tesadüfen biri geldi. Çalışan Trakyalı bir abiydi. Kapıyı açıp beni kurtardı. Unutamadığım anlardan biridir" dedi.