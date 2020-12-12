'Kardeşlerim' sete çıktı

Atv'nin merakla beklenen dizisi Kardeşlerim'in setinden ilk fotoğraf genç oyunculardan geldi. Yapımına NGM'nin imza attığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı atv'nin yeni dizisi 'Kardeşlerim' setinden ilk fotoğraf basınla paylaşıldı.







Gençlerin enerjisiyle oldukça keyifli geçen ilk set gününün heyecanı objektiflere de yansıdı. Dizide birbirlerine sıkıca bağlı dört kardeşi canlandıran genç oyuncuların bu samimi karesi sosyal medyada büyük beğeni topladı.







Güçlü isimleri ve yüreklere işleyen anlatımıyla 'Kardeşlerim' yakında atv'de!