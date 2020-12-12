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’den ilginç şikâyet! “Adam değil sözleri onurumu incitti”

Ünlü sosyal medya fenomeni ve Rap şarkıcısı olan “” lakaplı , sosyal medyadan kendisini hedef alarak ağır hakaretlerde bulunan takipçileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Kendisine “Reynmen zaten adam değil, gerçek adı da Yusuf Aktaş’mış” diyen takipçisinin cezalandırılmasını talep etti.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 12.12.2020 14:27 Son Güncelleme: 12.12.2020 14:43 ABONE OL
Reynmen’den ilginç şikâyet! “Adam değil sözleri onurumu incitti”

Ünlü sosyal medya fenomeni ve Rap şarkıcısı olan "Reynmen" lakaplı Yusuf Aktaş, sosyal medyadan kendisini hedef alarak ağır hakaretlerde bulunan takipçileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ünlü rapçi savcılığa sunduğu şikâyet dilekçesinde kendisinin Türkiye'de ve Dünya'da müzik alanında ün kazandığını Mayıs 2020 verilerine göre en çok abonesi olan 8. Türk Youtube kanalına sahip olduğunu anlattı.

"AĞIR HAKARETLERLE RENCİDE OLDUM"

Yusuf Aktaş şikâyet dilekçesinin devamında Youtube isimli sosyal medya platformunda Esila Devecioğlu isimli kişinin şahsına yönelik şeref ve saygınlığı rencide eden ağır hakaretlerde bulunduğunu ve bu paylaşımın milyonlarca kişi tarafından okunduğunu anlattı.

"ADAM DEĞİL" SÖZÜNÜ ŞİKÂYET ETTİ

Kendisine yorum şekliyle "Reynmen zaten adam değil, bu arada Reynmen'in gerçek ismi de Yusuf Aktaş'mış" şeklinde sözleriyle hakarete uğradığını iddia eden ünlü Rapçi takipçisinin cezalandırılmasını talep etti. Aktaş'ın şikâyetinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Reynmen’den ilginç şikâyet! “Adam değil sözleri onurumu incitti”
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