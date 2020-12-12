Reynmen’den ilginç şikâyet! “Adam değil sözleri onurumu incitti”

"ADAM DEĞİL" SÖZÜNÜ ŞİKÂYET ETTİ



Kendisine yorum şekliyle "Reynmen zaten adam değil, bu arada Reynmen'in gerçek ismi de Yusuf Aktaş'mış" şeklinde sözleriyle hakarete uğradığını iddia eden ünlü Rapçi takipçisinin cezalandırılmasını talep etti. Aktaş'ın şikâyetinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.