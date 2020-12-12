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haber! ile aşkı nasıl ? Hadise ile Kaan Yıldırım arasına üçüncü kişi mi girdi?

ile hakkında gündeme düşen iddiası şok etkisi yarattı. Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı mi? Şarkıcı Hadise ile oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı haberleri sosyal medyada da oldu. Uzun bir süredir birlikte olan ve evlenecekleri konuşulan Hadise ile Kaan Yıldırım çifti hakkında, şarkıcının koronavirüse yakalanması ile girdiği karantina döneminde evlerini ayırdıkları ve bu ayrılığın aşkı bitirdiği edilmişti. Kötü haberi Hadise hesabından duyurdu. İkilinin haberinin ardından gündeme gibi bir iddia düştü. Hadise'yle Kaan Yıldırım'ın ayrılığında fenomeni 'in olduğu konuşuluyor. İşte gündemine son dakika olarak düşen Hadise ile Kaan Yıldırım ayrılık haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 12.12.2020 09:11 Son Güncelleme: 12.12.2020 09:15 ABONE OL
Son dakika haber! Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı nasıl bitti? Hadise ile Kaan Yıldırım arasına üçüncü kişi mi girdi?

Ünlü şarkıcı Hadise, uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Kaan Yıldırım ile ilişkisini noktaladı.

İkilinin ayrılık haberinin ardından gündeme bomba gibi bir iddia düştü.

Hadise'yle Kaan Yıldırım'ın ayrılığında sosyal medya fenomeni Reynmen'in olduğu konuşuluyor.

Son Dakika.com'un haberine göre; Daha önce Reynmen'in "Ela" şarkısında cesur kıyafetiyle dans eden Hadise, çok konuşulmuştu.

Hadise'nin uzun süre gündemde kalan o videosunu Reynmen'in çektiği iddiası kulislerde dolanıyordu.

İkilinin birlikte Taksim'deki bir otelde kaldıkları da iddia edilmişti.Konuyla ilgili Reynmen ve Hadise sessizliğini korumuştu.

Aradan aylar geçtikten sonra Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişki yaşamaya başlamış ve bu sırada Hadise'nin Reynmen'in şarkısında dans ettiği videoyu Instagram hesabından kaldırması dikkat çekmişti.

Hadise'nin çok sayıda beğeni alan bu videoyu Kaan Yıldırım istemediği için kaldırdığı konusu gündeme gelmişti.

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Son dakika haber! Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı nasıl bitti? Hadise ile Kaan Yıldırım arasına üçüncü kişi mi girdi?
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