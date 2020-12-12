Son dakika haber! Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı nasıl bitti? Hadise ile Kaan Yıldırım arasına üçüncü kişi mi girdi?

Ünlü şarkıcı Hadise, uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Kaan Yıldırım ile ilişkisini noktaladı.
İkilinin ayrılık haberinin ardından gündeme bomba gibi bir iddia düştü.
Hadise'yle Kaan Yıldırım'ın ayrılığında sosyal medya fenomeni Reynmen'in olduğu konuşuluyor.
Son Dakika.com'un haberine göre; Daha önce Reynmen'in "Ela" şarkısında cesur kıyafetiyle dans eden Hadise, çok konuşulmuştu.
Hadise'nin uzun süre gündemde kalan o videosunu Reynmen'in çektiği iddiası kulislerde dolanıyordu.
İkilinin birlikte Taksim'deki bir otelde kaldıkları da iddia edilmişti.Konuyla ilgili Reynmen ve Hadise sessizliğini korumuştu.
Aradan aylar geçtikten sonra Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişki yaşamaya başlamış ve bu sırada Hadise'nin Reynmen'in şarkısında dans ettiği videoyu Instagram hesabından kaldırması dikkat çekmişti.
Hadise'nin çok sayıda beğeni alan bu videoyu Kaan Yıldırım istemediği için kaldırdığı konusu gündeme gelmişti.