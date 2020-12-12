Ozbi lakaplı ünlü rapçi Onur Dursun’un skandal sözlerine hapis istendi!

Ünlü rapçi Onur Dursun kamuoyunda 'Ozbi' lakabıyla tanınıyor. 35 yaşındaki ünlü müzisyen geçtiğimiz günlerde sahibi olduğu sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaştı. Mesajda devlet büyüklerine yönelik skandal sözler sarf etti.
SUÇLAMALARI KABUL ETTİ
Söz konusu mesaj sonrası ünlü rapçi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan Ozbi hesabın kendisine ait olduğunu, paylaşımı kendisinin yaptığını fakat sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını belirterek hakkındaki suçlamaları reddetti. Savcılıkça Onur Dursun hakkında yürütülen soruşturmayı geçtiğimiz günlerde tamamladı.
4,5 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Ünlü rapçinin sarf ettiği sözlerle devlet büyüklerin hakaret ettiği kanaatine varılarak hakkında dava açıldı. 4,5 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.