Ozbi lakaplı ünlü rapçi Onur Dursun’un skandal sözlerine hapis istendi!

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ



Söz konusu mesaj sonrası ünlü rapçi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan Ozbi hesabın kendisine ait olduğunu, paylaşımı kendisinin yaptığını fakat sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını belirterek hakkındaki suçlamaları reddetti. Savcılıkça Onur Dursun hakkında yürütülen soruşturmayı geçtiğimiz günlerde tamamladı.