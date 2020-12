2021’de ‘flaşbellek’ ile geliyoruz

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülü'nü almaktan onur duydum. Bu ödüü benden önce Ömer Lütfi Akat, Nuri Bilge Ceylan gibi meslektaşlarım almıştı, onlarla anılıyor olmaktan mutluyum.Fransa'da önemli festivallerden olan Cinemed Montpellier Film Festivali'nde 'Flaşbellek' filmim dört ödülden birini aldı, iyi bir başlangıç oldu. Suriye'de başlayan, kısmen Türkiye'de devam eden, savaşa farklı bir perspektiften bakmayı konu alan bir film oldu. Göçmenlerin dramını ele alan filmde iki saygın Arap oyuncu oynadı. Bir Arap yapımının bu iki oyuncuyu uzun bir süre yan yana getirmeyeceğini rahatlıkla söyleyebilirim.Özellikle savaşın olduğu bir sahne yaparsanız şiddeti seyirciye hissettirmeniz lazım. Hissettirmekle onu sonuna kadar göstermek arasında fark vardır. Şiddeti hissettirebilmelisiniz ama onu iyi bir şey gibi göstermemelisiniz. Ben filmde böyle yapmaya gayret ettim. Filmi yedi haftada çektik, çıkan işten memnunum.Türk sinemasının finasman sorunu çok parçalıdır. Tek cümleyle, tek kelimeyle bitecek bir şey değildir. Ana akımlar var tabii, pandemiden sonra ne olacak hiç bilmiyoruz. Havuz ne kadar derinleşirse havuzda yüzen insan çok olur. Havuzda yüzenlerin birbirini aşağıya çekmemesi lazım.Karantinada haddimi bilerek yemek denemelerim oldu. Mutfakta bir şeyler yapmaya gayret ettim. Yeni projelerle ilgili olarak okumalar, biriktirmeler oldu.Önümüzde iki proje var, hazrlıkları bitti. 2021'de önce 'Flaşbellek' gelecek, devamında başka projeler de var.Türkiye güzeli olduktan sonra evlendim ve üç çocuk annesi oldum. Kişisel gelişim yolculuğum oğlum Daniel'i kucağıma almamla başladı. Daniel, kafatasında bir sendromla dünyaya geldi, 7/24 bakım gerektiren pamuk ipliğine bağlı bir yaşamdı. Yaşamla ölüm arasındaki ince çizgiyi bir anne olarak deneyimledim. Benim en büyük öğretmenim Daniel.Yüzücülükte ve yelkende milli oldum, bu herkese nasip olmaz diye düşünüyorum. Şimdiki sevdam ise kayak.Kızımla aynı podyumda yürümek şahane bir duyguydu, onunla gurur duydum. Poyuma çıkınca dizlerim titredi.Pandemi döneminde evde olmak sorun değil, sevdiklerimi kalbimde taşıdığım sürece bana her yer ev olur.Şu an Amsterdam'da üniversite okuyorum. Medya ve işletmenin birleşmesi bir bölümde okuyorum. Geleceğimi akışa bıraktım.Yeni markamın içeriklerinden çok bahsetmek istemiyorum çünkü bir ilki gerçekleştiriyorum. Çok heyecanlıyım.14 yaşında Türkiye'ye geldim. Diksiyon eğitimleri alarak Türkçe'yi iyi bir şekilde öğrendim. Ülkeyi temsil ediyorsan dili de dahil her açıdan temsil etmek gerekir. Ben de dünyadaki güzellik yarışmalarında ülkemizi temsil ettim. Benim açımdan modellik diye bir şey artık kalmadı, mankenlik dışında her şeyi yapmaya açığım.Kardeşim Daniel'le yakın bir bağımız var, biz onunla konuşmadan, bakışlarımızla anlaşıyoruz.