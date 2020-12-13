Şarkıcı Tuğba Ekinci ile Arto arasında 'Abaza' krizi! Sivri diliyle tanınan Arto "Abaza erkeklerin aklına ilk sen geliyorsun" dediği Tuğba Ekinci ile birbirine girdi...

Ünlü şarkıcı Ekinci geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Şikâyet dilekçesinde kendisine sosyal medya üzerinden bir mesaj geldiğini, mesaj içeriğinde hakkında onur ve haysiyetini etkileyecek ağır hakaret içerikli sözler olduğunu dile getiren Tuğba Ekinci mesajların sahibinin Arto olduğunu belirtti.
"ABAZA ERKEKLERİN AKLINA İLK OLARAK SEN GELİYORSUN"
Tuğba Ekinci tarafından savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinin devamında Arto'nun, şahsına yönelik 'Türkiye'deki Abaza erkeklerin aklına ilk olarak sen geliyorsun. Erkeğin malı meydandadır diyen zavallı ve cahil bir kadın' diyerek hakaret içerikli sözler sarf ettiğini dile getirdi. Ünlü şarkıcının şikâyeti üzerine olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
"AĞIR HAKARET ETTİ UZLAŞMAM"
Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu suç maddesinin uzlaşmaya tabi olduğunu belirterek dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi. Tuğba Ekinci Arto'yu ağır hakaretlerinden dolayı affetmeyerek uzlaşmayı reddetti.
2,5 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Yürütülen soruşturma sonunda savcılık tarafından Arto hakkında iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede söz konusu sözlerin ağır eleştiri olarak nitelendirilemeyeceği, sözlerin hakaret kapsamında kaldığı anlatıldı. 2,5 yıla kadar hapsi istenen Arto ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.