Şarkıcı Tuğba Ekinci ile Arto arasında 'Abaza' krizi! Sivri diliyle tanınan Arto "Abaza erkeklerin aklına ilk sen geliyorsun" dediği Tuğba Ekinci ile birbirine girdi...

"ABAZA ERKEKLERİN AKLINA İLK OLARAK SEN GELİYORSUN"



Tuğba Ekinci tarafından savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinin devamında Arto'nun, şahsına yönelik 'Türkiye'deki Abaza erkeklerin aklına ilk olarak sen geliyorsun. Erkeğin malı meydandadır diyen zavallı ve cahil bir kadın' diyerek hakaret içerikli sözler sarf ettiğini dile getirdi. Ünlü şarkıcının şikâyeti üzerine olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.