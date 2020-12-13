Haberler Günaydın Haberleri Son dakika haberi: Şarkıcı FKA Twigs'den ünlü oyuncuya şok suçlama! FKA Twigs "Bilerek cinsel hastalık bulaştırdı" dediği Shia LaBeouf'tan davacı oldu...

haberi: Şarkıcı 'den ünlü oyuncuya şok suçlama! FKA Twigs "Bilerek bulaştırdı" dediği 'tan davacı oldu...

Magazin gündemi dünyaca ünlü şarkıcı 'in eski sevgilisi oyuncu hakkındaki şok suçlamalarıyla çalkalanıyor. Gerçek adı '' olan şarkıcı FKA Twigs, geçtiğimiz sene ilişkisini sonlandırdığı oyuncu Shia LaBeouf hakkında, kendisine bulunup şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açtı. Şarkıcı FKA Twigs'ın eski sevgilisi Shia LaBeouf hakkındaki iddiaları arasında yer alan 'kendisine bilerek bulaştırdığı' sözleriyse büyük yankı uyandırdı. İşte olarak düşen FKA Twigs'ın eski sevgilisi oyuncu Shia LaBeouf hakkında anlattıkları...

Giriş Tarihi: 13.12.2020 13:28 Son Güncelleme: 13.12.2020 13:39 ABONE OL
Son dakika haberi: Şarkıcı FKA Twigs'den ünlü oyuncuya şok suçlama! FKA Twigs Bilerek cinsel hastalık bulaştırdı dediği Shia LaBeouf'tan davacı oldu...

Magazin gündemi dünyaca ünlü şarkıcı FKA Twigs'in eski sevgilisi oyuncu Shia LaBeouf hakkındaki şok suçlamalarıyla çalkalanıyor. Şarkıcı FKA Twigs, kısa süre önce ayrıldığı oyuncu sevgilisi Shia LaBeouf ile mahkemelik oldu.

LaBeouf'un kendisine bilerek cinsel hastalık bulaştırdığını öne süren FKA Twigs, "Duygusal ve fiziksel şiddet gördüğüm bir ilişki yaşadığımı öğrenmek sizi şaşırtabilir" diyerek yaşadıklarını hayranlarıyla paylaştı.

Gerçek adı 'Tahliah Debrett Barnett' olan şarkıcı FKA Twigs, geçtiğimiz sene ilişkisini sonlandırdığı oyuncu Shia LaBeouf hakkında, kendisine cinsel istismarda bulunup şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açtı.

FKA Twigs, eski sevgilisinin kendisine sadece fiziksel değil, duygusal şiddet uyguladığını da öne sürdü.

"Böyle bir şeyin benim başıma geleceğini asla düşünmezdim" diyen FKA Twigs, Shia LaBeouf'un kendisine bilerek cinsel hastalık bulaştırdığını da iddia etti.

32 yaşındaki FKA Twigs, LaBeouf'un genç şarkıcıyı çıplak uyumaya zorladığı ve yatağının yanında da dolu bir silah bulundurduğunu ileri sürdü.

Şarkıcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Duygusal ve fiziksel şiddet gördüğüm bir ilişki yaşadığımı öğrenmek sizi şaşırtabilir" ifadelerini kullandı.

Durumun kendisi için de zor olduğunu belirten FKA Twigs, hem ilişki sırasında, hem de sonrasında böyle bir şeyin kendi başına gelebileceğini hiç düşünmediğini itiraf etti.

FKA Twigs ile Shia LaBeouf, 2018 yılında Honey Boy'un setinde tanıştıktan sonra geçen yılın mayıs ayına kadar aşk yaşamışlardı.

Transformers serisiyle tanıdığımız Shia LaBeouf hakkında bir çarpıcı iddia da yıldız şarkıcı Sia'dan geldi. Sia, oyuncunun toksik bir yalancı olduğunu, defalarca aldattığını ve kendisini bekarım diye kandırdığını söyledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Şarkıcı FKA Twigs'den ünlü oyuncuya şok suçlama! FKA Twigs "Bilerek cinsel hastalık bulaştırdı" dediği Shia LaBeouf'tan davacı oldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA