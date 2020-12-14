Davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak "Sermiyan Midyat’ın o teşekküründe bir beklenti var"

SAVAŞLAR DEVAM EDECEK PSİKOLOJİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ GÜÇLÜ OLAN HUZURU BULACAK



■ Virüs korkusu insanı neye dönüştürüyor?

Tüm dünyadaki insanların zihinleriyle ortak iletişim halindeyiz. Bunun adı evrensel bilinç. Bastırılmış değerler vardır; ırkçılık, ötekileştirme, kadın, çocuk ve yok etme arzusu gibi. Virüs ile birlikte evrensel korku tüm insanların bilincine çarptı ve herkesin bilinçaltındaki gerçekler ortaya çıktı. Bu yüzden siyahi cinayetleri, kadın cinayetleri, din savaşları çoğalmaya başladı. Herkes kendi gerçeğiyle yüzleşir durumda aslında, içimizde bir virüs varmış gibi sürekli tedirginiz ve zihnimizdeki her odayı açıp bakıyoruz. Bundan sonraki yıllarda biyolojik, kimyasal, psikolojik ve teknolojik savaşlar devam edecek. Psikolojik bağışıklık sistemi güçlü olanlar kendi içlerinde huzura ve öz değere ulaşacak.

ROMANI ŞUBAT'TA YURT DIŞINDA ÇIKACAK



■ Son romanınızın dünyaya açılacağını söylemiştiniz, süreç nasıl ilerliyor?

Şu an İngilizce ve Arapça'ya çevriliyor, Şubat ayından itibaren Orta Doğu ülkelerinde satışa çıkacak. Mart gibi Amerika ve Avrupa'da olacak. Romanın bu kadar ilgi görmesi ve farklı kültürlerden talep gelmesi beni çok mutlu etti. Yakın bir zamanda senaryo aşamasına geçilecek.



