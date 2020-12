Davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak "Sermiyan Midyat’ın o teşekküründe bir beklenti var"

ERGEN GÜNLERİNE DÖNERLER



■ Bazı insanlar pandemi yasaklarına karşı çıkıyor, neden?

Bazı insanlar, baskı ve yasaklarla büyütülür. Bu insanlar kısıtlandıklarını hissettikleri an; anne ve babalarına karşı çıkıp evden kaçtıkları, kurallara uymadıkları, empatinin eksik olduğu, sadece kendilerini düşündükleri gençlik dönemlerine dönerler. Toplumsal kurallar, insanın zihninde eril güç olan baba enerjisi taşır. Babasıyla problemi olan, kurallara karşı çıkmayı bir varlık ihtiyacı gibi görürler. Kurallara uyanlar ise ya korkuları yüksek kişilerdir ya da babasıyla ilişkileri sağlıklı olanlar.



HER GÜN 10 DAKİKA PENCEREYİ AÇIP UZAKLARA BAKIN



■ İnsanlara rahatlayabilmeleri için neler tavsiye edersiniz?

Her gün en az 10 dakika sabit durarak pencereyi açıp uzaklara bakabilirler. Beyin uzaklara baktığında gerçek duygularını ortaya çıkarıp onları kabullenişe geçer, bu beyine iyi hissettirir. Her gün belirli bir süre aile bireylerinden uzaklaşıp bir odada tek kalabilirler çünkü iç içe olmak birbirimizi işgal etmemize neden olur. Kesinlikle hareket halinde olmalıyız. Bu süreçte şükretmek de insanı çok iyi hissettirir. Şükretmek; sahip olduğun şeyleri düşünüp teşekkür etmek değil, yaşadığın her anın farkında olup Allah'tan geleni kabul etmektir. Son olarak beynimiz her gün aynı şeyleri, aynı insanları, aynı çevreyi görürse zamanla hiçbir şeyden zevk almamaya başlar. O yüzden hayatımıza yeni şeyler katmalıyız.