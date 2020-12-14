Kalben, dördüncü kattan düşen İspanyol Evelin’in davasında tanık oldu: ‘Kadın çığlıkları duydum’

26 yaşındaki İspanyol Evelin B., İstanbul'da, sevgilisinin dördüncü kattaki evinden düştü. Halen yoğun bakımda tedavisi süren genç kadının sevgilisi, "Psikolojisi bozuktu. Kendisi atladı, ben itmedim" dedi. Olayın gerçekleştiği dairede ikamet eden gencin yan komşusu Kalben çıktı.



'EMİN DEĞİLİM'

Soruşturma kapsamında tanık olarak ifade veren Kalben, "Kadın çığlıkları duydum. Ardından büyük bir gümbürtü koptu. Birkaç dakika sonra kapının önüne polis geldi. Ben genç kadının yüksekten düştüğünü bu şekilde öğrendim. Çığlık öncesi tartışma sesi olup olmadığından çok emin değilim" dedi.