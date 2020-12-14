Neşe Sapmaz hakim karşısında… 1 milyonluk şantaj davasında yeni gelişme!

Sunucu Neşe Sapmaz, iş teklifi bahanesiyle telefon numarasını aldıktan sonra kendisine taciz mesajları attığını iddia ettiği iş insanı Ümit Arıkan hakkında dava açılmıştı. Sapmaz şikayetinden vazgeçince, Arıkan beraat etmişti. Beraat sonrası iş insanı Ümit Arıkan, Sapmaz'ın kendisine Murat Hazinedar aracılığıyla şantaj yaparak 1 milyon lira istediği iddiasıyla savcılığa başvurmuştu. Arıkan'ın şikayeti sonrası Neşe Sapmaz ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar hakkında soruşturma başlatılmıştı.

ŞANTAJA BOYUN EĞMEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ifadesi alınan Ümit Arıkan, 'Neşe Sapmaz, yeni programı için sponsor aradığını söylemişti. Bana, "Beşiktaş Belediye'sinde bitirmek istediğiniz bir iş olursa Murat Hazinedar çok iyi dostumdur beni geri çevirmez" dedi. İlerleyen zamanda beni Murat Hazinedar arayarak görüşmek istediğini söyledi. Bana "Neşe Sapmaz'a mesaj atmışsın. O seni şikayet etmiş vazgeçmek için konunun duyulmaması için para istiyor. Bu konu özürle kapanacak bir konu değil. Senden bunun karşılığında bir daire istiyor, dua et de Etiler'de değil Gayrettepe'de bir daire istesin" dedi. Ardından Hazinedar ile maçta karşılaştık. Bu defa da Sapmaz'ın şikayetinden vazgeçmek için 1 milyon TL istediğini söyledi. Çok değer verdiğim MEF okullarının isminin yıpratılacağını düşündüm' demişti.