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Haberi: ’tan gelen itirafı! 'Beni 'la aldattı'

’ın itirafı gündemine olarak düştü. Coşkun Sabah’ın ’la ilgi yaptığı açıklama magazin gündeminde etsi yarattı. Bir dönemin en çok konuşulan ilişkisi olan Coşkun Sabah, Hülya Avşar aşkı usta sanatçının yaptığı itiraflarla yeniden gündeme geldi. Sabah açıklamasında "Hülya beni 'la aldattı' dedi. Usta sanatçı yaptığı açıklamada bir dönem aşk yaşadığı Hülya Avşar hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Sabah, "Hülya ile birlikteyken bir yıldan sonra benim askerlik zamanım geldi. Havaalanına Hülya beni ağlayarak yolcu etti. Sonra askerdeyken böyle bir haber okudum” ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 14.12.2020 13:08 Son Güncelleme: 14.12.2020 13:27 ABONE OL
Son Dakika Magazin Haberi: Coşkun Sabah’tan yıllar sonra gelen ihanet itirafı! 'Beni Tanju Çolak'la aldattı'

Bir dönemin en bomba aşkı olan Coşkun Sabah-Hülya Avşar aşkı yeniden gündemde...

Coşkun Sabah yıllar sonra bomba bir ihanet itirafıyla olay oldu. Sabah açıklamasında "Hülya beni Tanju Çolak'la aldattı' dedi.

Coşkun Sabah - Hülya Avşar aşkında bomba ihanet itirafı gündemde yer aldı.

Hülya Avşar, eski sevgilisi Coşkun Sabah'ın itirafıyla gündemde en çok konuşulan isimler arasına girdi.

"Beni askerdeyken Tanju Çolak ile aldattı Hülya!" diyen usta sanatçının itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü.

Coşkun Sabah Uçankuş'a yaptığı açıklamada bir dönem aşk yaşadığı Hülya Avşar hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Sabah, "Hülya ile birlikteyken bir yıldan sonra benim askerlik zamanım geldi. Havaalanına Hülya beni ağlayarak yolcu etti.

Sonra askerdeyken böyle bir haber okudum" ifadelerini kullandı.

Program sunucularının "Kesin doğru muydu" sorusu üzerine Sabah, "Evet, evet doğru Tanju Çolak idi" dedi.

GÜNLERCE AĞLADI

Yıllar önce bu konuda açıklamalar yapan gazeteci Bilal Özcan da bu konuda "Coşkun, Hülya'ya bir türlü ulaşamadı ve sonra gazeteyi gösterdim. 'Hülya Avşar, genç bir işadamıyla aşk yaşıyor' diye haber vardı. Coşkun yıkıldı. Günlerce, gecelerce ağladı. Askerdeyken böyle bir şey yaşamıştı Coşkun Sabah. Çok ezildiğini hissetti. Hep onu teselli ediyordum" demişti.

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Son Dakika Magazin Haberi: Coşkun Sabah’tan yıllar sonra gelen ihanet itirafı! 'Beni Tanju Çolak'la aldattı'
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