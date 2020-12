Son dakika: Savaş Ay'ın mirası çocuklarını birbirine düşürmüştü... Savaş Ay’ın iki çocuğu arasında 7 yıldır süren miras kavgasında flaş gelişme!

TAPU İPTAL EDİLDİ



İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada ise, Beyoğlu Cihangir'de bulunan 2 milyon lira değerindeki evin Ulaş Can Ay adına olan tapunun iptali istendi. Dava dilekçesinde, Ay'ın 2004 yılında söz konusu evi alabilecek bir parasının olmadığı iddia edildi. Bir dönem Savaş Ay'ın şirketinde çalışan tanıklar A. G. B. ile muhasebeci T. T. de Can Ay'ın, anılan evi bedelsiz olarak aldığını anlattı. Tanık olarak dinlenen Ulaş Can Ay'ın annesi Nurgün Güner ise, anılan evi oğlunun kendi parası ile aldığını belirtti. 4 yıl süren yargılama sonrası mahkeme geçen hafta kararını verdi. Mahkeme, Can Ay adına yapılan tapu kaydının iptaline karar verdi. Mahkeme, söz konusu evin yeniden şirket adına tescil edilmesine karar verdi.