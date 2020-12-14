Son dakika: Savaş Ay'ın mirası çocuklarını birbirine düşürmüştü... Savaş Ay’ın iki çocuğu arasında 7 yıldır süren miras kavgasında flaş gelişme!

MİRASTAN MAHRUM KALDI



Sanem Dolun Ay ilk olarak açtığı dava ile söz konusu vasiyetnamenin iptalini istedi. Yapılan yargılama sonrası mahkeme Ay'ın vasiyetnamesini iptal etti. Vasiyetnamenin iptalinden sonra iki kardeş arasında bu kez malların paylaşımı ile ilgili davalar gündeme geldi. "Sanem Dolun Ay yasal miras hakkından mahmur bırakıldı" diyen avukatı Ahmet Erdem Uslaş, Ay adına Ekim 2016'da iki ayrı dava açtı. Anılan davalardan ilki, Savaş Ay'ın kurduğu şirketin hisseleri, diğeri ise şirkete aitken, Can Ay'a devri yapılan bir gayrimenkule ilişkin oldu. Dava dilekçelerinde, her iki işlemin de danışıklı olduğu iddia edildi.